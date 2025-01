DIRETTA BRUGES JUVENTUS (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta Bruges Juventus stiamo per vivere una partita fondamentale per i bianconeri, che vogliono naturalmente confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite: ormai lo scudetto sembra andato anche considerando che una vittoria a Napoli avvicinerebbe la squadra alla vetta, se non altro nelle due gare molto complicate contro Atalanta e Milan la Juventus ha mostrato il lato migliore di sé e contro i rossoneri, finalmente, alla rete del vantaggio è seguito il raddoppio e non la rimonta degli avversari, come troppo spesso è accaduto in una stagione nella quale i bianconeri, contando tutte le competizioni, hanno pareggiato ben 15 partite sulle 29 totali.

Davvero troppo per una squadra che vorrebbe puntare ad arrivare in fondo alle competizioni: qui ci si gioca tanto perché mancare gli ottavi di Champions League sarebbe chiaramente una delusione, il campo ci dirà quello che succederà e allora pronti a spulciare le formazioni ufficiali, finalmente la diretta Bruges Juventus sta per farci compagnia! BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordoñez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Taibi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Nicky Hayen JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; T. Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta (agg. di Claudio Franceschini)

BRUGES JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Può sicuramente essere utile ricordare che la diretta Bruges Juventus in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport, di conseguenza servirà un abbonamento anche per la diretta streaming video tramite Sky Go o Now TV.

BRUGES JUVENTUS: UNA GRANDE OCCASIONE!

La diretta Bruges Juventus sarà un fondamentale esame per i bianconeri di Thiago Motta, stasera martedì 21 gennaio alle ore 21.00 per la settima e penultima giornata della nuova fase campionato di Champions League 2024-2025. Dopo la vittoria contro il Manchester City a dicembre, ma anche il successo contro il Milan in campionato, cioè due dei momenti più felici per la Juventus in una stagione ricca di alti e bassi, in Belgio si deve provare ad ottenere subito il posto come minimo per i playoff e tenere viva anche la speranza di accedere subito agli ottavi.

Thiago Motta però sa che la sua Juventus già diverse altre volte ha inciampato sugli ostacoli teoricamente meno difficili, per cui servirà la massima attenzione, anche perché i belgi stanno marciando meglio del previsto in questa Champions League, hanno chiuso il 2024 battendo lo Sporting Lisbona e si candidano sempre più al ruolo di rivelazione, con uno sguardo molto concreto sugli ottavi. Oggi quindi saranno in palio nella diretta Bruges Juventus punti fondamentali da entrambe le parti, per la Vecchia Signora è una sorta di esame di maturità che andrà superato per non ricadere nelle incertezze.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES JUVENTUS

Nelle probabili formazioni per la diretta Bruges Juventus, i belgi di mister Nicky Hayen non hanno più Skov Olsen, per cui a centrocampo indichiamo Nielsen e Onyedika, con Jashari possibile alternativa. In difesa ecco Mignolet e davanti a lui i due terzini Sabbe e De Cuyper, più Mechele e Ordoñez che dovrebbero invece essere i due centrali titolari. Il modulo è il 4-2-3-1, ecco allora che sulla trequarti Jutglà e Tzolis sono in ballottaggio a sinistra per completare la linea con Vanaken e Vetlesen, infine come prima punta potrebbe giocare il già citato Jutglà ma è più facile che il titolare sia Nilsson.

Thiago Motta ha invece problemi fin dalla difesa nella diretta Bruges Juventus: Gatti e Kalulu centrali e Di Gregorio in porta, come terzino destro dovrebbe agire Savona portando quindi a sinistra Cambiaso. A centrocampo ci aspettiamo la conferma di Locatelli e Thuram, davanti è da capire se Vlahovic potrà essere titolare. In alternativa è pronto Nico Gonzalez, che d’altronde può anche essere l’ala sinistra, ruolo per il quale entrerebbe in ballottaggio con Mbangula, con Weah invece a destra ed infine Koopmeiners in qualità di trequartista centrale di un 4-2-3-1 speculare tatticamente a quello belga.

PREVISIONI E QUOTE, QUALE FAVORITA IN BRUGES JUVENTUS?

Infine le quote Snai ci dicono che nella diretta Bruges Juventus si può avere fiducia nei bianconeri, perché il segno 2 vale 2,20 volte la posta in palio mentre il segno 1 per il successo del Bruges è quotato 3,25. Infine il segno X per il pareggio varrebbe 3,30 volte l’importo giocato.