DIRETTA BULGARIA MACEDONIA DEL NORD/ Video streaming tv: i precedenti sono sette

DIRETTA BULGARIA MACEDONIA DEL NORD: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Bulgaria Macedonia del Nord, facciamo un tuffo nella storia di questa partita, che è cominciata nel 1995 dal momento che naturalmente in precedenza la Macedonia faceva parte della Jugoslavia unita. In totale le partite sono sette e la Bulgaria è in vantaggio grazie a quattro vittorie a fronte di un pareggio e due affermazioni per la Macedonia del Nord, ottenute nel 1998 e nel 2013, ma in entrambe le circostanze in casa.

DIRETTA/ Cipro Kosovo video streaming tv: si gioca oggi una partita inedita!

Da notare che queste sette partite erano state tutte amichevoli, di conseguenza l’incontro di stasera avrà l’onore di essere il primo match ufficiale tra Bulgaria e Macedonia del Nord. Inoltre possiamo osservare anche che in Bulgaria sono solamente due i precedenti, terminati con altrettante vittorie dei padroni di casa con il punteggio di 3-0 martedì 28 maggio 1996 e poi per 1-0 mercoledì 15 agosto 2001, data dell’ultima partita in casa dei bulgari contro la Macedonia fino a oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Estonia San Marino/ Streaming video tv: in Lega D (Nations League)

DIRETTA BULGARIA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Bulgaria Macedonia del Nord non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

BULGARIA MACEDONIA DEL NORD: PARTITA EQUILIBRATA!

Bulgaria Macedonia del Nord, diretta dall’arbitro francese Jeremie Pignard presso lo stadio Huvepharma Arena della città bulgara di Razgrad, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, giovedì 2 giugno, e sarà una partita della Nations League 2022-2023 che inizia in questi giorni il suo cammino. La diretta di Bulgaria Macedonia del Nord, per essere precisi, sarà valida per il girone 4 della Lega C, dunque siamo nella terza divisione sulle quattro totali della Nations League, in bilico tra la risalita e il rischio di scivolare davvero in basso.

Diretta/ Georgia Gibilterra streaming video tv: prima giornata Nations League

Bulgaria e Macedonia del Nord ci ispirano brutti ricordi: il pareggio contro i bulgari nello scorso mese di settembre fu l’inizio dei problemi che ci portarono allo spareggio perso clamorosamente a marzo contro la Macedonia del Nord, poi comunque eliminata dal Portogallo. Considerando che stiamo parlando della Lega C, si tratta di una sfida tra due formazioni sicuramente di buon livello: vedremo che cosa sapranno offrirci nella diretta di Bulgaria Macedonia del Nord…

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA MACEDONIA DEL NORD

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni della diretta Bulgaria Macedonia del Nord. Per la Bulgaria allenata da Yasen Petrov possiamo collocare in porta Mihaylov e davanti a lui nel modulo 4-3-3 Turitsov, Andrea Hristov, Petko Hristov e Nedyalkov nella difesa a quattro, Nedelev, Kostadinov e Milanov nel trio di centrocampo, infine Kirilov, Despotov e Iliev nel tridente offensivo.

Per quanto riguarda invece la Macedonia del Nord del c.t. Blagoja Milevski, collochiamo in porta Dimitrievski e davanti a lui i quattro difensori Stefan Ristovski, Musliu, Velkovski e Alioski; nel centrocampo macedone collochiamo Elmas, Bardhi e Nikolov, infine nel reparto offensivo della Macedonia del Nord potrebbero trovare posto Trajkovski, Milan Ristovski e Spirovski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Bulgaria Macedonia del Nord in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono di un soffio favoriti e il segno 2 è quotato a 2,70, mentre poi si sale a quota 2,75 sul segno 1 in caso di vittoria della Bulgaria e fino a 3,05 volte la posta in palio in caso di pareggio (segno X).

© RIPRODUZIONE RISERVATA