DIRETTA CHIERI CONEGLIANO/ Video streaming Rai: la parola ad Anna Gray (Serie A1 volley oggi 21 ottobre 2023)

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO: PARLA GRAY

Mentre si avvicina la diretta di Chieri Conegliano, esame che sarà evidentemente durissimo per le padrone di casa piemontesi, Chieri comunque può fare affidamento sulle risposte positive che sono arrivate dal successo per 0-3 di settimana scorsa a Roma, una vittoria convincente e che ha portato i primi tre punti in classifica per la Reale Mutua Fenera nel campionato di Serie A1.

DIRETTA/ Cuneo Conegliano (risultato finale 0-3): monologo Imoco! (Serie A1 volley, 14 ottobre 2023)

Al termine della partita, il sito Internet ufficiale della società di Chieri aveva affidato il commento su questa vittoria ad Anna Gray: “Vincere è sempre bello, vincere come abbiamo fatto stasera (domenica scorsa, ndR) lo è ancora di più. Non dico che siamo state perfette, però stiamo trovando sempre di più il nostro gioco, e stasera si è visto. Roma è stata un’avversaria molto ostica. Difendevano molto e non mollava niente, anche quando eravamo sopra di qualche punto non ero mai tranquilla, ma abbiamo dato il meglio”, aveva affermato con soddisfazione la centrale classe 1996. Oggi però servirà ancora di più da parte della Reale Mutua Fenera Chieri per fermare la corsa di Conegliano… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Davide Mazzanti non è più c.t. dell’Italia/ Volley femminile: rescissione consensuale (oggi 13 ottobre 2023)

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Conegliano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Chieri Conegliano, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CHIERI CONEGLIANO

VENETE FAVORITE

Chieri Conegliano, in diretta dal Palafenera naturalmente della città piemontese, si giocherà stasera, sabato 21 ottobre 2023, con inizio alle ore 18.00 per la terza giornata del nuovo campionato di Serie A1 di pallavolo femminile edizione 2023-2024. La diretta di Chieri Conegliano ci offrirà curiosamente la seconda trasferta piemontese consecutiva per le campionesse d’Italia in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che dopo aver iniziato il nuovo campionato con un bel successo per 3-0 contro Trento si sono ripetuto rifilando un secco 0-3 a domicilio a Cuneo per restare a punteggio pieno.

DIRETTA/ Cheri Novara (risultato finale 0-3): uragano Igor nel derby! (Serie A1 volley, 8 ottobre 2023)

Sarà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a cercare di rendere dura la vita della venete oggi, in questa seconda trasferta piemontese consecutiva: per Chieri finora l’inizio della nuova stagione ha portato luci e ombre, sotto forma di delusione per la sconfitta casalinga per 0-3 contro Novara al debutto e poi il ritorno al sorriso grazie al successo per 0-3 a Roma. Di certo in questo periodo per Chieri sono molto difficili gli impegni casalinghi, oggi in Piemonte arriva Conegliano e non sarà semplice regalare una gioia ai tifosi. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Chieri Conegliano?

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO: IL CONTESTO

Siamo naturalmente alle prime battute di una nuova stagione, la diretta di Chieri Conegliano metterà di fronte due formazioni che hanno orizzonti differenti, come la classifica conferma già. Sotto i riflettori c’è soprattutto Conegliano, che è campione d’Italia in carica anche se nella scorsa primavera ha avuto bisogno di ben cinque partite per battere Monza in una meravigliosa finale scudetto che vide l’Imoco andare sotto 1-2 dopo le prime tre sfide, per poi espugnare il campo di Monza in gara-4 e conquistare lo scudetto nella “bella”: l’obiettivo è quello di confermarsi, non sarà facile difendere ancora una volta il tricolore ma l’inizio è stato eccellente, con due vittorie per 3-0 in altrettante partite.

Dall’altra parte, Chieri nella scorsa stagione visse un campionato eccellente, chiuso al quarto posto in stagione regolare anche se poi l’avventura terminò ai quarti contro Novara, che era stata quinta e quindi battuta dalle cugine in classifica. La prima giornata ci ha detto che quest’anno potrebbe essere più difficile reggere il passo, poi la netta vittoria a Roma ha mostrato le qualità di Chieri, però oggi di nuovo il calendario non aiuta. Una prestazione di livello ci direbbe che le piemontesi possono ambire ad essere protagoniste anche nella stagione appena iniziata: la diretta di Chieri Conegliano potrebbe naturalmente darci già le prime risposte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA