Diretta Busto Arsizio Novara/ Streaming video Rai: seconda semifinale Supercoppa!

Busto Arsizio Novara, in diretta dalla LVF Arena di Vicenza, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 5 settembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Torna sotto ai riflettori il grande volley femminile, dopo oltre sei mesi di digiuno e lo fa questa sera con uno degli scontro più attesi e che pure mette in palio una posta eccezionale: ci attende infatti una vera classica della pallavolo italiana con la diretta tra Busto Arsizio e Novara, match che pure farà da semifinale della Supercoppa di volley femminile 2020 (la seconda sarà tra Conegliano e Scandicci).

Dunque due contendenti di prestigio per l’ultimo pass che vale la finale della prima coppa in palio per la stagione 2020: il grande volley sul suolo nazionale non poteva riaprire i battenti con un’occasione migliore, che pure, con grave delusione degli appassionati, pure avverrà a porte chiuse.

Ma se il pubblico non sarà del match (la finale domenica invece sarà in presenza di un ristretto numero di appassionati), pure ci attendiamo solo grande spettacolo sul taraflex vicentino: le formazioni di Fenoglio e Lavarini (da poco insediati sulle rispettive panchine della UYBA e della Igor) da anni sono ai vertici delle competizioni nazionali e internazionali e sono più che mai impazienti di tornare a brillare e a farci divertire.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Busto Arsizio e Novara sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 21.00 su Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video garantita per la partita di volley femminile tramite il servizio raiplay.it liberamente disponibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA BUSTO ARSIZIO NOVARA: IL CONTESTO

Siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Busto Arsizio e Novara, match che mette in palio un pass per la finalissima di domenica per la Supercoppa italiana di volley femminile, ma che pure senza una tale posta in palio, sarebbe comunque incontri di grandissimo prestigio. Il blasone e la storia delle due formazioni è noto, come pure anche la loro rivalità, data da una certa vicinanza geografica: alternativamente UYBA e Igor si sono date il cambio come principale avversario di Conegliano in tutte le principali manifestazioni nazionali e europee e anche oggi si giocano il titolo di finalista contro le venete (nettamente favorite contro Scandicci nella prima semifinale).

Dunque ci attende una semifinale bollente, dove pure approdano due formazioni in ottima condizione, benché siano passati mesi dall’ultima partita ufficiale disputata. Ha mostrato infatti forza e compattezza Busto Arsizio di Fenoglio nelle prime battute del tabellone della Supercoppa: le biancorosse (che hanno avuto accesso diretto ai quarti per la mancata iscrizione di Filottrano e Caserta) hanno superato ai quarti Chieri con il risultato di 3-1. Non ha mostrato meno unità e forza la Igor di Lavarini che agli ottavi ha avuto presto ragione di Perugia, battuta per 3-1 e ai quarti ha superato Firenze, sia pure solo al tie break. Ma per le azzurre si è trattato solo di un riscaldamento: ora è tempo di fare sul serio e l’avversario chiede la massima concentrazione a Bosetti e compagne: che succederà in campo?



