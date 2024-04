DIRETTA/ Cagliari Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (13 aprile 2024)

DIRETTA CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai la partita sta iniziando, presentiamo allora la diretta di Cagliari Atalanta Primavera con uno sguardo alle statistiche nel campionato Primavera 1. Nelle ultime sei giornate il Cagliari Primavera ha raccolto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte: un andamento da media classifica che in effetti conferma un campionato che giudichiamo tutto sommato buono per i sardi. In totale, i giovani rossoblù hanno 37 punti in classifica grazie a dieci vittorie, sette pareggi e undici sconfitte, con un negativo -9 nella voce della differenza reti, dovuto a 39 gol segnati a fronte tuttavia dei 48 invece al passivo.

L’Atalanta Primavera invece sta volando, perché arriva da sette vittorie e una sola sconfitta nelle ultime otto giornate, quindi la classifica sorride sempre più ai giovani nerazzurri con ben 52 punti, frutto di quindici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte e un trend in crescendo, con tanto di differenza reti pari a +17, dal momento che i giovani bergamaschi vantano 51 gol segnati a fronte dei 34 invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Cagliari Atalanta Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Atalanta Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

OSPITI LANCIATISSIMI

La diretta Cagliari Atalanta Primavera, in programma sabato 13 aprile alle ore 11:00, racconta della 29esima giornata di campionato. I sardi sono reduci da due partite senza vittoria ovvero l’1-0 incassato dalla Lazio e il 2-2 con il Sassuolo. L’ultimo successo è arrivato contro la Juventus per 1-0 il 16 marzo.

L’Atalanta invece vanta una striscia aperta di quattro vittorie consecutive ovvero l’1-0 al Sassuolo, il 2-0 al Frosinone, un bel 4-1 in casa della Fiorentina e infine l’1-0 con il Genoa. L’ultima sconfitta incassata dai neroazzurri è quella del 2 marzo, un pesante 5-1 contro la Roma che però non ha tagliato le gambe alla Dea.

CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cagliari Atalanta Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Ilev, difesa a quattro con Arba, Pintus, Catena e Idrissi. A centrocampo spazio a Balde, Marcolini e Carboni con Simonetta dietro a Vinciguerra e Bolzan.

L’Atalanta risponde col modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà titolare Pardel con davanti a sé Tornaghi, Comi e Ghezzi. Guerini e Armstrong agiranno da esterni con Colombo e Riccio a centrocampo. Manzoni e Vavassori supporteranno Fiogbe.

CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cagliari Atalanta Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.08. Secondo sisal, la X è dato a 3.50 con il 2 a 2.75.

L’Over 2.5 viene offerto a 1.58 rispetto al 2.15 del segno opposto. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.47 e 2.30.











