Diretta/ Cagliari Juventus Primavera risultato live, streaming video tv: metà classifica (16 marzo 2024)

I più mattinieri ameranno questa diretta di Cagliari Juventus Primavera in onda oggi 16 marzo 2024 alle ore 11,00. Lo scontro vale per la 26esima giornata di Primavera e mette di fronte i sardi, reduci da una sonora sconfitta per 3-0 contro l’Empoli, si trovano attualmente al decimo posto in classifica. Dall’altra parte, i giovani bianconeri sono tredicesimi e arrivano da un pareggio per 2-2 nel cosiddetto “piccolo derby d’Italia” contro l’Inter.

Entrambe le squadre vengono da risultati poco brillanti, e sarà forse questa l’occasione di rivedere una delle due compagini tornare alla vittoria? Dovremmo aspettare novanta minuti per scoprirlo, ma siamo sicuri che ci divertiremo e non poco.

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Cagliari Juventus Primavera basterà collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre, lì troverete – ovviamente in chiaro – Sportitalia che detiene i diritti per questa e per tutte le partite del campionato Primavera. In seconda battuta sarà possibile seguire il match anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni di Cagliari Juventus Primavera, partendo dalla formzione rossoblù, Marcolini sarà schierato in mezzo al campo, con il compito di sfruttare le sue incursioni per creare densità nell’area avversaria.

Dall’altra parte invece notiamo come i baby bianconeri punteranno su Crapisto, esterno d’attacco dotato di una bella progressione palla al piede. La Juventus Primavera cercherà di sfruttare le abilità di Crapisto nel dribbling e nella velocità per mettere in difficoltà la retroguardia del Cagliari.

CAGLIARI JUVENTUS PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote relative alla diretta di Cagliari Juventus Primavera, grazie al sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 2,3 mentre il suo opposto a 2,5. Il pareggio sembra la soluzione più probabile con la quota messa a 2 fisso.











