DIRETTA CAGLIARI CARRARESE, LA STAGIONE HA INIZIO

In Sardegna c’è la Coppa Italia. La diretta Cagliari Carrarese, in programma lunedì 12 agosto 2024 alle ore 21:15, rappresenta il primo testa a testa della storia tra queste due squadre che non si sono mai affrontate prima di oggi.

I sardi hanno cambiato allenatore passando da Claudio Ranieri, che si è ritira, a Davide Nicola che avrà l’onere di mantenere alto il livello della squadra e raggiungere la salvezza. In quattro amichevoli il Cagliari ne ha vinte due, tra cui quella con la Primavera, perdendo solo col Como.

La Carrarese, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B complice la vittoria contro il Vicenza ai playoff, ha avuto modo solamente di disputare un’amichevole con l’Entella dato che già al 3 agosto era chiamata a rispondere presente contro il Catania già in Coppa Italia.

DOVE VEDERE CAGLIARI CARRARESE, DIRETTA STREAMING TV

Nel caso foste interessanti a guardare la diretta tv Cagliari Carrarese dovrete collegarvi su Italia Uno, canale 6 del digitale terreste. Mediaset, anche per questa stagione, ha acquistato i diritti della Coppa Italia.

Per quello nel casi bon possiate vedere la partita a casa, Infinity vi arriverà in soccorso su qualsiasi altro dispositivo mobile come smartphone, tablet e pc.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CARRARESE

Le probabili formazioni Cagliari Carrese ci danno una mano ad entrare meglio in clima partita. Per questo match di Coppa Italia, i rossoblu si schiereranno col 3-5-2. In porta Scuffet, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Zappa, Wieteska e Obert. Gli esterni saranno il nuovo acquisto Zortea e Augello mentre al centro Makoumbou, Prati e Marin. In avanti Luvumbo supporterà Piccoli. Lievemente diverso il modulo della Carrarese che con l’assetto tattico 3-4-2-1 proverà a sorprendere la squadra di Serie A. Tra i pali Bleve, pacchetto arretrato composto da Coppolaro, Illanes e Imperiale, Belloni, Capezzi, Schiavi e Cicconi saranno i centrocampisti designati per dare una mano a Panico e Palmieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI CARRARESE

Se siete interessati a scommettere sull’incontro Cagliari Carrarese sappiate che le quote sono le seguenti. Il successo dei sardi nei 90′ è offerto a 1.45, che si abbassa a 1.25 se non volete rischiare di perdere ai calci di rigore.

Difficilmente si vedrà un gol per parte, come testimonia il Gol a 2.05. Discorso diverso per l’Over 2.5 a1.88 rispetto all’Under a 1,98 alla stessa identica soglia.