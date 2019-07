Diretta Cagliari Chievo/ Risultato live: sfida classica in amichevole

Cagliari Chievo è una partita amichevole che si gioca nel contesto della lunga estate di preparazione alla prossima stagione: le due squadre scendono in campo alle ore 19:00 di mercoledì 24 luglio. Una sfida che fino a pochi mesi fa rappresentava un testa a testa per la salvezza in Serie A, ma adesso il contesto è cambiato: il Chievo infatti è retrocesso al termine di un campionato mai davvero iniziato, nel quale ha risentito forse della penalizzazione e dove non è mai stato capace di cambiare passo. Si è invece salvato il Cagliari, che pure ha penato più del previsto: l’ottima prima parte della stagione non ha avuto seguito e così gli isolani hanno largamente rischiato di finire in Serie B, riuscendo comunque a mantenere la categoria. Andiamo ora a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco per questa diretta di Cagliari Chievo, analizzandone le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cagliari Chievo, perchè l’amichevole non sarà trasmessa nel nostro Paese: non sarà a disposizione nemmeno un servizio ufficiale di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CHIEVO

In Cagliari Chievo vedremo ancora il 4-3-1-2 dell’ex Rolando Maran, che prova a schierare la formazione migliore possibile: dunque Cragno tra i pali con Ceppitelli e Klavan che agiscono davanti a lui come centrali, con Mattiello e Pajac sulle corsie laterali. In mezzo al campo la regia di Cigarini insieme a due mezzali che potrebbero essere Colombatto e Lucas Castro, senza dimenticarsi di giocatori come Ionita e Deiola; a supporto di Pavoletti e Han Kwang-Song potrebbe giocare Joao Pedro, che si alternerà con Birsa. Il Chievo riparte da Michele Marcolini, che può schierare un 4-3-3: Semper tra i pali, Rigione e Leverbe la prima coppia di centrali con Pavlev e Cotali che potrebbero essere provati come esterni bassi. A creare gioco nel settore nevralgico potrebbe esserci Nicola Rigoni; con lui possibilmente Léris e Ivan ma qui ci sono anche Obi e il veterano Perparim Hetemaj che sicuramente avranno spazio a partita in corso, nel tridente offensivo Garritano e il giovane Vignato possono fare compagnia a Ceter, con Alejandro Rodriguez e Ngissah Bismark come alternative.



