Diretta Chievo Napoli/ Streaming video e tv: Ancelotti per il riscatto (Serie A)

Chievo Napoli, diretta dall’arbitro La Penna oggi pomeriggio, domenica 14 aprile 2019 alle ore 18.00, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. A livello di motivazioni, le due squadre non hanno molto da chiedere al campionato. I veneti sono ormai rassegnati alla seconda retrocessione in Serie B della loro storia, in una stagione nata malissimo col caso delle plusvalenze fittizie e proseguita tra la penalizzazione di 3 punti e i tanti cambi di allenatore e molte sconfitte, l’ultima lunedì con il Bologna. Il Napoli dalla sua ha ormai consolidato il secondo posto in classifica, ma ha anche subito una sconfitta pesante nell’andata dei quarti di finale di Europa League in casa dell’Arsenal. Un 2-0 da ribaltare al San Paolo giovedì prossimo e che potrebbe monopolizzare i pensieri della squadra di Ancelotti anche nella trasferta veronese.

Chievo Napoli sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 del satellite per vedere il match, trasmesso anche in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi, sempre con un abbonamento Sky, al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Le probabili formazioni di Chievo Napoli, sfida che andrà in scena presso lo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, quali spunti ci offrono? I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2 di mister Di Carlo schierato con Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Andreolli, Barba; Kiyine, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Pellissier, Stepinski. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare impostato dal tecnico Ancelotti con un 4-4-2: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Verdi, Milik.

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Napoli nella sfida contro il Chievo. Vittoria in casa quotata 11.00 da Bet365, pari proposto a 5.25 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 1.30 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.66 l’over 2.5 e 2.20 l’under 2.5.



