Diretta/ Cagliari Cosenza, streaming video tv: sfida rossoblu in Sardegna (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI COSENZA: I LUPI DEVONO REAGIRE

Cagliari Cosenza, in diretta alle ore 15.00, partita valevole per la diciannovesima giornata di Serie B che ci farà compagnia oggi, lunedì 26 dicembre 2022, rappresenta una gara di enorme importanza per la zona salvezza. I sardi, reduci da due sconfitte nelle ultime tre gare, ospitano un Cosenza che non vince esattamente dal 12 novembre, quando conquistò i tre punti contro un’altra squadra isolana vale a dire il Palermo. Da lì in poi una serie di tre pareggi e due sconfitte che hanno fatto crollare i Lupi in penultima posizione.

Il rendimento casalingo del Cagliari è probabilmente il principale motivo per cui i ragazzi di Liverani possano permettersi una posizione più rassicurante degli avversari, anche se la sola vittoria in nove partite esterne obbliga i sardi a vincere tra le mura amiche per restare quantomeno a tre punti di distacco dalla zona rossa. Discorso certamente più complicato per il Cosenza: lontano da casa una sola vittoria, tre pareggi e ben cinque sconfitte, tanti quanti i gol realizzati contro i diciassette subiti che fanno della squadra di Viali la peggior difesa in trasferta.

CAGLIARI COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere la diretta tv di Cagliari Cosenza di Serie B è opportuno dotarsi di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky Sport oppure a DAZN. Per la prima emittente, il canale di riferimento sarà il 251 vale a dire Sky Sport. Per assistere alla diretta Cagliari Cosenza invece su Dazn, con il match commentato da Ricky Buscaglia, si dovrà accedere con le credenziali e schiacciare sulla casella relativa all’evento di giornata.

Per quanto la diretta Cagliari Cosenza in streaming video sarà possibile attraverso la piattaforma Helbiz oppure sempre su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, ovviamente solo per i clienti delle relative emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI COSENZA

Le probabili formazioni della diretta di Cagliari Cosenza vedono i sardi optare per il consueto 4-3-1-2 di Liverani con Radunovic tra i pali, Capradossi terzino destro, Altera e Obert centrali e Zappa sulla sinistra. Makoumbou agirà come mezzala destra, al centro fisso l’urugaiano Nandez e a destra il prodotto del Settore Giovanile Koufalidis. Falco sarà il trequartista mentre Pavoletti e Lapadula comporranno il tandem offensivo.

Il Cosenza di Viali, invece, sembra preferire il 4-3-2-1 con Marson a difendere la porta dei cosentini, difesa da destra a sinistra con Martino, Rigione, Valsanen e Rispoli. Florenzi sarà in cabina di regia con Voca alla sua destra e Kornvig sul lato opposto. Merola e l’ex Benevento Brignola supporteranno l’unica punta vale a dire l’esperto Larrivey, centravanti che ha militato proprio nel Cagliari collezionando 96 presenze e siglando 12 reti prima di partire per un lungo viaggio che l’hanno portato in Messico, Spagna, Emirati, Giappone, Paraguay e Cile per poi tornare in Italia, appunto al Cosenza.

CAGLIARI COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Cagliari Cosenza, secondo quanto analizzato dai bookmakers, sembra una partita già abbastanza scritta e molto prevedibile. Infatti Snai quota la vittoria dei sardi a 1.50, il pareggio 4 e la vittoria dei Lupi che paga sette volte la posta in palio. La quota dell’Over 2.5 è relativamente bassa rispetto alla media con una quota di 1.85, tale e quale all’Under. Se entrambe le squadre segneranno almeno un gol, verrà raddoppiato l’importo scommesso vista la quota 2. Si ripeterà il netto successo sardo dell’ultimo precedente datato 2003? Il 3-0 è dato a 11.

© RIPRODUZIONE RISERVATA