DIRETTA/ Cosenza Ascoli video streaming tv: calabresi ok nei precedenti

DIRETTA COSENZA ASCOLI: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Cosenza Ascoli andiamo a guardare quelli che sono i precedenti tra le due squadre. Allo Stadio San Vito le due squadre si sono affrontate in cinque occasioni. I padroni di casa si sono imposti tre volte, con un successo degli ospiti e anche un pareggio. L’ultimo precedente a Cosenza ci parla di una vittoria della squadra calabrese per 2-1. Era l’aprile del 2021 a fronte di un match aperto dagli ospiti al minuto 21 grazie a una rete di Quaranta. Il pareggio arrivava alla fine del primo tempo grazie a un calcio di rigore di Tremolada. All’inizio della ripresa la ribaltava definitivamente Kone.

L’unico successo dei marchigiani in trasferta contro il Cosenza ci porta al luglio del 2020, una gara terminata col risultato finale di 0-1. Dopo un primo tempo molto equilibrato gli ospiti riuscivano a vincerla con un gol all’ora di gioco di Gianluca Scamacca che quest’anno è finalmente esploso in Serie A. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA COSENZA ASCOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Cosenza Ascoli sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LA SQUADRA DI SOTTIL VUOLE DARE SEGUITO ALL’ULTIMA VITTORIA

Cosenza Ascoli, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 14:00, dallo stadio San Vito di Cosenza, è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono alla prima partita del 2022. Nell’ultima gara di campionato disputata, il Cosenza ha perso in casa contro la capolista Pisa, con il risultato di 0-2. La squadra di Roberto Occhiuzzi, ha perso quattro delle ultime cinque partite, in cui ha conquistato solamente un punto. I calabresi sono infatti in zona playout, occupando la diciassettesima posizione con 16 punti.

Situazione ben diversa in casa Ascoli. I bianconeri sono reduci dalla brillante vittoria conquistata in casa della Ternana, in cui si sono imposti con il risultato di 2-4. La formazione di Andrea Sottil è tornata così al successo, dopo aver perso due partite consecutive. I marchigiani rientrano così in zona playoff, occupando la nona posizione con 29 punti, gli stessi del Cittadella che è ottavo. Nella partita di andata, giocata lo scorso agosto, l’Ascoli si è imposto sul Cosenza con il punteggio di 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA ASCOLI

Vediamo le probabili formazioni della diretta Cosenza Ascoli, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei calabresi, Roberto Occhiuzzi, dovrebbe optare per il modulo di partenza 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare del Cosenza per la sfida contro l’Ascoli: Matosevic; Corsi, Tiritiello, Rigione, Sy; Carraro, Palmiero; Caso, Boultam, Millico; Gori.

Risponderà l’Ascoli, allenato da Andrea Sottil, con un 4-3-1-2. A difendere i pali dei bianconeri ci sarà Leali, mentre sulla trequarti dovrebbe esserci Maistro, con il compito di innescare i due attaccanti, Iliev e Bidaoui. Ecco la probabile formazione titolare dell’Ascoli per la trasferta di Cosenza. Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Caligara, Saric, Collocolo; Maistro; Iliev, Bidaoui.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Cosenza Ascoli di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata, con la vittoria del Cosenza, abbinata al segno 1, quotata 2.90. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.10. Leggermente favorito per il successo l’Ascoli, con il segno 2, quotato 2.50.



