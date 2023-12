DIRETTA/ Cagliari Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (2 dicembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Cagliari Empoli Primavera. Per i giovani isolani il campionato continua a rimanere altalenante: lo dice il passo, un punto nelle prime tre giornate con tre vittorie consecutive a seguire, poi il pareggio contro il Verona e da lì, nelle ultime tre partite, due vittorie e una sconfitta. Insomma, il Cagliari ha vinto cinque partite ma ne ha perse quattro; i pareggi sono due, il rendimento potrebbe essere migliore soprattutto in trasferta dove abbiamo appena due affermazioni, e nelle tre partite più recenti un punto ottenuto. Da rivedere soprattutto la difesa: due clean sheet, l’ultimo il primo ottobre nel secondo 1-0 consecutivo.

Per quanto riguarda l’Empoli, dopo aver perso all’esordio contro l’Inter i giovani toscani sono rimasti imbattuti: striscia positiva di 10 giornate dunque, ma davvero troppi pareggi (6) con appena quattro vittorie, in generale dunque possiamo raccontare di un buon passo ma ancora non eccellente, soprattutto in trasferta dove l’unica vittoria è datata 18 settembre, per il resto abbiamo tre pareggi e una sconfitta. Sarà interessante vedere cosa succederà adesso sul terreno di gioco: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti della partita, la diretta di Cagliari Empoli Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Empoli Primavera non sarà fornita sui canali della nostra televisione: qui bisogna comunque specificare che l’emittente che si occupa del campionato Primavera 1 è Sportitalia, ma solo alcuni dei match vengono trasmessi sul canale 60 del digitale terrestre. Per gli altri c’è in ogni caso la possibilità di assistervi con il servizio di diretta streaming video: nello specifico di questa partita le alternative sono tre. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com; per la seconda dovrete attivare e installare l’app Sportitalia, mentre la terza soluzione è quella di Sportitalia SoloCalcio, un canale che è attivo soltanto in mobilità.

I SARDI CORRONO!

Cagliari Empoli Primavera, che sarà in diretta dal Centro Sportivo Asseminello, si gioca alle ore 12:30 di sabato 2 dicembre: siamo in campo per la dodicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, e questa sarà una partita davvero molto interessante. Il Cagliari è in netta ripresa: è partito male, ma pian piano sta recuperando posizioni e nell’ultimo turno ha addirittura vinto sul campo del Milan, cioè contro una squadra che si sta giocando il primo posto in stagione regolare e lo scorso martedì ha blindato il primato nel suo girone di Youth League.

Attualmente l’Empoli resta messo meglio in classifica: i giovani toscani hanno sprecato una bella occasione nell’ultimo turno, non andando oltre il pareggio interno contro il Genoa, ma con la sesta posizione in classifica possono davvero sperare di tornare a giocare la post season, e poi da lì valutare quello che succederà. Noi invece dobbiamo attendere che la diretta di Cagliari Empoli Primavera prenda il via; intanto, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI EMPOLI PRIMAVERA

Per Cagliari Empoli Primavera Fabio Pisacane schiera il 4-3-1-2: dubbio sui due attaccanti con Ismael Konate e Mutandwa insidiati da Achour, ma hanno segnato tre dei quattro gol che hanno permesso la vittoria sul Milan e dunque viaggiano verso la conferma. Alle loro spalle ci sarà Vinciguerra; centrocampo formato da Sulev, Michele Carboni e Diego Marcolini e quest’ultimo dovrebbe occuparsi della regia; poi avremo Arba e Idrissi schierati come terzini, Cogoni e Catena saranno invece i centrali difensivi a protezione del portiere Iliya Iliev.

L’Empoli gioca invece con un 3-4-1-2: Alessandro Birindelli davanti si mette a specchio con Sodero che supporta Corona e Nabian, ma a centrocampo avrà di fatto un giocatore in meno nel settore nevralgico perché qui abbiamo una cerniera formata da Bacci e Vallarelli che godranno del supporto di Gaj e Fini, che partono naturalmente dalle corsie laterali. Per quanto riguarda la difesa, i giovani toscani si affidano au una linea composta da Mannelli, Falcusan e Indragoli; il portiere come sempre sarà Stubljar.

