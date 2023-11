Diretta/ Empoli Genoa Primavera (risultato 0-0): si comincia! (26 novembre 2023)

DIRETTA EMPOLI GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Empoli Genoa Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di toscani e genovesi finora. L’Empoli Primavera sta avendo un buon cammino, perché vanta ben 17 punti in classifica, che sono stati frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta nelle prime dieci giornate di campionato, un rendimento certamente positivo come dimostra pure il valore della differenza reti, che è pari a +7 perché i gol segnati dall’Empoli sono diciotto mentre quelli subiti sono solo undici. Il Genoa Primavera sta facendo leggermente peggio ma comunque è dignitoso, infatti troviamo i giovani rossoblù a quota 14 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte su dieci partite giocate finora, con una differenza reti in realtà molto buona (+5), a causa di ben venti gol segnati a fronte dei quindici invece al passivo. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Empoli Genoa Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI GENOA PRIMAVERA: VIA AL MATCH ALLE 14

Empoli Genoa, in diretta domenica 26 settembre 2023 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Toscani solidi e capaci di subire una sola sconfitta nelle prime 10 partite di campionato. Prima della sosta gli azzurri hanno pareggiato in casa della Fiorentina, quarto pareggio nelle ultime 5 sfide disputate che ha confermato l’Empoli in zona play off.

Dall’altra parte il Genoa ha riguadagnato terreno in classifica, vincendo 3 delle ultime 5 sfide disputate in campionato e allontanandosi dalla zona calda della classifica grazie all’ultimo successo interno contro il Frosinone. Per quanto riguarda i precedente, Empoli e Genoa si ritrovano di fronte in casa dei toscani nel campionato Primavera per la prima volta dal primo febbraio 2022, in quell’occasione furono i Grifoni a imporsi col punteggio di 0-1.

DIRETTA EMPOLI GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Genoa Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Empoli Genoa Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Sportitalia Live 24, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Genoa Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà il Genoa allenato da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calvani; Sarpa, Issa, Barbini, Meconi; Palella, Gonçalinho; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornosuzov.

EMPOLI GENOA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











