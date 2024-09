La diretta Torino Cagliari Primavera (fischio d’inizio domenica mattina alle ore 11.00) arriva nel primo vero momento delicato nella stagione delle due compagini, con i granata che arrivano da tre sconfitte consecutive e i sardi da due ko di fila. Granata battuti a Verona con un pirotecnico 5-3 nell’ultimo impegno disputato, una sconfitta che ha evidenziato le lacune difensive della squadra in questo avvio stagionale.

Diretta Spezia Carrarese/ Streaming video tv: Il derby torna in B dopo 77 anni (Serie B, 22 settembre 2024)

Sia il Torino sia il Cagliari hanno raccolto solo 3 punti nelle prime quattro partite di questo campionato. Dopo la vittoria contro il Monza i sardi sono incappati in due sconfitte consecutive, prima a Verona e poi in casa contro l’Inter. Due ko che al contrario di quelli del Torino sono arrivati di misura, è l’attacco rossoblu a essere rimasto a secco e a non consentire alla squadra di fare punti.

Diretta/ Torres Pineto (risultato finale 1-1): nessun vincitore (Serie C, 21 settembre 2024)

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta Torino Cagliari Primavera è utile ricordare che tutto il Campionato Primavera 1 è trasmesso da Sportitalia. La partita della quinta giornata sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire il match in streaming video sul sito ufficiale di Sportitalia, oppure tramite l’applicazione dedicata e il canale SI Solo Calcio, accessibili da PC, tablet e smartphone.

TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Torino Cagliari Primavera, analizzando le possibili scelte dei due allenatori. Il Torino di Felice Tufano scende in campo con un 3-5-2, con Plaia a difendere i pali e la retroguardia composta da Olsson, Bianay Balcot e Rodrigo Mendes. In mezzo al campo, Galantai potrebbe essere affiancato da Simone Rossi e Ciammaglichella. Sulle fasce, Marchioro a destra mentre Krzyzanowski sembra destinato a partire titolare a sinistra.

Diretta/ Taranto Altamura (risultato finale 1-2): Decide D'Amico! (Serie C, 21 settembre 2024)

In attacco, dovrebbero partire dal 1′ Njie e Gabellini. Fabio Pisacane potrebbe optare per un modulo 3-5-2 per il suo Cagliari Primavera, con Auseklis tra i pali, supportato in difesa dal trio composto da Marini, Cogoni e Pintus. A centrocampo, gli esterni Arba e Langella agiranno sulle fasce, mentre Marcolini, Simonetta e Balde formeranno il cuore della mediana. In attacco, la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Achour e Vinciguerra.

TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Torino Cagliari Primavera potrà essere oggetto anche di scommesse da parte degli appassionati. Considerando le quote dei principali bookmaker, granata favoriti con quota 2.10 per la vittoria del Torino, per l’eventuale pareggio la quota di alza a 3.30 mentre la vittoria del Cagliari viene offerta a una quota di 3.00.