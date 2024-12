DIRETTA VENEZIA CAGLIARI, LAGUNARI ULTIMI IN SERIE A

Alle ore 15 di Domenica 22 dicembre 2024 si terrà la diretta Venezia Cagliari, una gara importante per il campionato di Serie A che vede impegnate due squadre in zona retrocessione. Allo Stadio Pier Luigi Penzo i lagunari ospitano i sardi e l’obiettivo per entrambe le compagini è ovviamente quello di aggiudicarsi tre punti per cercare di raggiungere la salvezza entro la fine della stagione 2024/2025. Al momento il Venezia occupa l’ultima posizione con dieci punti come il Monza, davanti per differenza reti.

I rossoblu sono invece al diciottesimo posto con quattordici punti, ad una sola lunghezza di distacco dal trio formato da Verona, Como e Parma. Nulla sembra dunque ancora perduto per queste due formazioni desiderose di lasciare il fondo della classifica con i padroni di casa che hanno strappato un pareggio notevole contro la Juventus nello scorso turno. Il Cagliari viene invece da una sconfitta subita in casa per mano dell’Atalanta, avversario di altro livello specialmente in questo periodo.

COME VEDERE LA DIRETTA VENEZIA CAGLIARI: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Soltanto gli abbonati a DAZN potranno vedere la diretta Venezia Cagliari nel weekend attraverso lo streaming offerto dalla piattaforma. Chi è anche abbonato a Sky ed ha attivato l’opzione relativa potrà inoltre utilizzare Sky Go oppure sintonizzare il televisore sul canale Zona Dazn 214.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CAGLIARI

Se ragioniamo in merito alle probabili formazioni della diretta Venezia Cagliari possiamo ipotizzare una difesa a tre per i padroni di casa di mister Di Francesco e dunque un 3-5-2 con Stankovic, Idzes, Sverko, Altare, Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, uno tra Ellertsson o Doumbia, Zampano, Oristanio e Pohjanpalo.

Il tecnico Nicola per i suoi rossoblu dovrebbe invece scegliere di impiegare la difesa a quattro utilizzando il modulo 4-2-3-1 con Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Makoumbou o Marin, Adopo, Zortea, Viola, Gaetano o Luvumbo dietro a Piccoli in attacco.

VENEZIA CAGLIARI, LE QUOTE

Compito non facile per gli scommettitori individuare il pronostico della diretta Venezia Cagliari dalle quote dei bookmakers dato che si rivelano abbastanza equilibrate circa l’esito finale del match. Per Snai i lagunari avrebbero qualche chances di vittoria in più rispetto ai sardi con l’1 pagato a 2.45 mentre il 2 viene dato appuntoa a 2.85. Da tenere d’occhio anche l’eventualità relativa al pareggio considerando che l’x è stato fissato a 3.20.