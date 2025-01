DIRETTA MILAN CAGLIARI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Milan Cagliari? Match molto interessante perché vedremo i dettami tattici del nuovo allenatore rossonero, ovvero Conceicao. Nelle due partite di supercoppa la squadra milanese ha tenuto un’ottima media gol segnando 2,5 reti nelle due partite a cui hanno preso parte. Fa fatica però ad inserirsi Bennacer che passa dai 250 palloni toccati ogni novanta minuti della scorsa stagione ai 100 delle ultime due. La squadra ora difende leggermente più bassa passando dai 30 metri ai 25, sfruttando cosi la costruzione dal basso che però non si riflette nel possesso palla, siamo solo al 45%.

Il Cagliari invece è una squadra che punta molto sul pressing e sulla difesa bassa, lo possiamo intuire dai 22 metri che separano Scuffet dalla linea difensiva. Invece abbiamo una media gol che nelle ultime due partite è salita a 1,2 dagli 0,7 delle precedenti sfide. Sarà un caso? Cerchiamo di capire le prime mosse dei due tecnici nel prossimo aggiornamento della diretta di Milan Cagliari, il match sta per avere il suo fischio di iniziale e noi cominceremo il commento live della sfida. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. A disp. Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Omoregbe. All. Conceição. CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makombou, Felici; Viola; Piccoli. A disp. Iliev, Sherri; Augello, Azzi, Wieteska; Deiola, Gaetano, Marin, Prati; Lapadula, Pavoletti. All. Nicola. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILAN CAGLIARI STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per assistere al debutto in Serie A del tecnico Conceiçao nella diretta Milan Cagliari bisognerà essere iscritti a DAZN, a Sky, oppure a Now. La partita potrà dunque essere vista in streaming con le applicazioni dedicate così come in televisione sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio.

ESORDIO IN CAMPIONATO PER IL PORTOGHESE

La diretta Milan Cagliari delle ore 20:45 è l’ultimo anticipo di questo sabato 11 gennaio 2025. Allo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Siro di Milano i rossoneri tornano a giocare una gara di Serie A dopo aver vinto nei giorni scorsi la Supercoppa Italiana a Riad contro i cugini dell’Inter, oltre ad aver eliminato anche la Juventus nel turno precedente. L’ottavo posto in classifica a quota ventisette è il punto da cui può ripartire la squadra allenata dal nuovo allenatore Sergio Conceiçao, al debutto in panchina nel nostro campionato dove aveva già militato da calciatore.

La Fiorentina, che ha una gara in meno da recuperare contro i nerazzurri per l’incidente Bove, è la prima squadra in zona coppe europee e la distanza che la separa dai rossoneri è di soli cinque punti. Il Milan vuole e può dunque ancora ampiamente rientrare in corsa per le posizioni più alte della graduatoria. Il Cagliari, a pari merito con il Lecce alle sue spalle, ha invece raggiunto i diciassette punti e si trova appena fuori dalla zona retrocessione. I rossoblu hanno bisogno di fare risultato per scongiurare la possibilità di rimanere bloccati nella parte più bassa della classifica.

MILAN CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Sergio Conceiçao sembra voler puntare sul modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni della diretta Milan Cagliari affidandosi dunque a Maignan, Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Fofana, Pulisic, Morata e Leao, modificando di poco lo schieramento visto contro l’Inter in Supercoppa italiana. Mister Davide Nicola per i suoi rossoblu dovrebbe invece impiegare un 4-4-1-1 con Scuffet, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Zortea, Makoumbou, Adopo, Felici, Viola e Piccoli.

DIRETTA MILAN CAGLIARI, LE QUOTE

A giudicare dalle quote emesse dai bookmakers per la diretta Milan Cagliari gli ospiti sembrano essere già spacciati guardando il pronostico almeno sulla carta. I sardi vengono dati vincenti addirittura a 8.00 secondo Snai che pare invece praticamente certa della vittoria dei rossoneri, con l’1 pagato ad appena 1.33. Chi dovesse puntare invece sul pareggio potrebbe anche ottenere una bella soddisfazione dato che l’x è stato infine fissato a 5.25.