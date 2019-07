Diretta Cagliari Leeds/ Risultato live: sapore di storia nell’amichevole

Cagliari Leeds si gioca alle ore 20:30 di sabato 27 luglio, presso la Sardegna Arena: respiro internazionale nella partita amichevole che gli isolani affrontano nel corso della preparazione estiva, e aria di storia perchè il Leeds, anche se oggi milita nel Championship che è il secondo campionato inglese, è stato un club assolutamente glorioso che ha addirittura dominato in patria negli anni Settanta, riuscendo anche a fare strada in ambito internazionale. A Cagliari sbarca dunque Marcelo Bielsa, altra figura piuttosto importante nel panorama del calcio mondiale di oggi; vedremo dunque come andranno le cose ricordando che i rossoblu sono scesi in campo anche mercoledì per affrontare il Chievo, squadra di Serie B, e dunque adesso alzano la posta. Non ci resta che metterci in attesa della diretta di Cagliari Leeds, e nel frattempo valutare in che modo la formazione isolana potrebbe essere organizzata sul terreno di gioco dall’allenatore Rolando Maran.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Leeds, salvo variazioni di palinsesto, non verrà trasmessa nel nostro Paese: non dovrebbe essere disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulla partita amichevole potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LEEDS

Presumibilmente per Cagliari Leeds Maran proverà a far giocare la formazione migliore: in porta Cragno, davanti a lui Walukiewicz e Ceppitelli come difensori centrali con Cacciatore e Lyogiannis (o Pajac) che correranno sulle fasce laterali, lasciando a centrocampo la regia di Cigarini che parte favorito su Bradaric avendo come supporto sulle mezzali due tra Colombatto, Castro, Ionita e Rog che, pur essendosi appena aggregato al gruppo, potrebbe comunque giocare dal primo minuto. Cerri e Diego Farias si giocano il posto come partner offensivo di Pavoletti, che anche in questa stagione sarà il giocatore di riferimento che, avendo la capacità di arrivare in doppia cifra di gol con grande regolarità, dovrà spingere i compagni verso la salvezza.



