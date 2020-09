Diretta Cagliari Milan Primavera/ Streaming video tv: tornano i rossoneri!

Cagliari Milan Primavera verrà diretta dal signor Davide Moriconi, e si gioca alle ore 11:00 di sabato 19 settembre: torna il campionato Primavera 1 2020-2021 che si apre ufficialmente con questo turno, e subito una partita che, almeno secondo le indicazioni dello scorso anno, potrebbe essere a senso unico. I rossoneri sono tornati al massimo livello Under 19 dopo la clamorosa retrocessione, e hanno tanta voglia di rimettersi in carreggiata sapendo bene che ogni singola stagione può essere profondamente diversa da quelle precedenti; l’avversario di oggi però è stato un’autentica rivelazione nel 2019-2020, il torneo interrotto per il lockdown ha visto gli isolani piazzarsi al secondo posto alle spalle dell’Atalanta. A caccia di conferme i sardi aprono in casa il loro nuovo percorso, e allora staremo a vedere quello che succederà; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione delle probabili formazioni attese in campo, mentre aspettiamo che la diretta di Cagliari Milan Primavera prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Milan Primavera è affidata a Sportitalia: dunque un appuntamento accessibile a tutti gli appassionati, che potranno seguire questa partita della 1^ giornata del campionato 1 sul canale 60 del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà poi la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video: in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN PRIMAVERA

In Cagliari Milan Primavera notiamo subito che gli isolani hanno cambiato allenatore, affidandosi alla bandiera Alessandro Agostini: la squadra dovrebbe comunque essere schierata con un 4-3-1-2 nel quale Cabras sarà il portiere coperto da due centrali che potrebbero essere Boccia e Cusumano, mentre sulle corsie esterne agiranno Garau e Spanu. In mezzo al campo Kanyamuna viene confermato sulla mezzala, sull’altro versante può esserci Kourfalidis rientrato dal prestito al Foggia, in mezzo a fare da metronomo è previsto Zallu, o magari Sulis. Cavuoti sarà il trequartista a supporto delle due punte, verosimilmente Piroddi e Catania con Contini pronto a giocarsela. Federico Giunti allena ancora il Milan Primavera: i rossoneri ripartono dalle certezze difensive, ovvero Tahar e Michelis davanti al portiere Jungdal con Oddi terzino sinistro, a destra invece potrebbe operare Borges. In mezzo al campo le soluzioni ci sono: Brambilla e Frigerio dovrebbero accompagnare la regia di Mionic che sarà schierato come perno davanti al reparto arretrato, qui i trequartisti sono due e bisogna valutare la disponibilità di Daniel Maldini e Colombo, aggregati alla prima squadra. In alternativa Andrea Capone sarà affiancato da Olzer, mentre l’attaccante potrebbe essere Tonin o magari lo svedese Roback.

© RIPRODUZIONE RISERVATA