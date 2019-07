Diretta Cagliari Real Vicenza/ Streaming video e tv: ecco gli isolani! (amichevole)

Cagliari Real Vicenza va in scena alle ore 17:30 di mercoledì 17 luglio: presso il campo di Celledizzo, nella Val di Sole, gli isolani affrontano la prima amichevole all’interno del ritiro di Pejo, contro una squadra che abbiamo già visto avversaria della Fiorentina nei giorni scorsi, e che dopo aver tentato la grande avventura in Serie C è rimasta attiva soltanto a livello giovanile. Un Cagliari che si vuole rilanciare dopo una stagione in chiaroscuro: una salvezza che sembrava archiviata con largo anticipo si è improvvisamente trasformata in una lunga rincorsa conclusa di fatto negli ultimi minuti del campionato. Le possibilità di migliorarsi ci sono tutte ma bisognerà valutare giornata per giornata quale sia il reale valore della formazione; a proposito di questo ci avviciniamo alla diretta di Cagliari Real Vicenza studiando anche le scelte di Rolando Maran per questa prima amichevole estive dei rossoblu.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Cagliari Real Vicenza, ma la società isolana dà la possibilità ai suoi tifosi di seguire le amichevoli estive sui canali ufficiali presenti sui social network: segnaliamo dunque, in particolar modo, il portale cagliaricalcio.com ma anche la pagina facebook.com/cagliaricalcio, qui sarà possibile assistere alla sfida in diretta streaming video usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI REAL VICENZA

Per Cagliari Real Vicenza, Rolando Maran potrebbe puntare su una formazione vicina a quella titolare se non addirittura identica: in porta va Cragno con due centrali difensivi che potrebbero essere Pisacane e il nuovo arrivato Walukiewicz, ai lati invece potrebbero giocare Cacciatore e uno tra Pajac e Lykogiannis. Centrocampo con Colombatto e Lucas Castro che possono fare compagnia all’uruguaiano Christian Oliva, ma in mezzo ci sono davvero tante soluzioni e tra queste non vanno ovviamente sottovalutati Bradaric e Cigarini, oltre a Caligara che potrebbe essere una sorpresa in questa stagione che va a cominciare. Nel reparto avanzato il trequartista può essere Birsa, con Pavoletti e Han Kwang-Song che possono giocare in tandem offensivo come visto nella prima partitella, possibile inserimento comunque anche per Alessandro Capello tornato dal prestito al Padova.



