Diretta Cagliari Rapp. Locale/ Risultato prima amichevole rossoblu senza Barella!

Cagliari Rapp Locale, in diretta dal Stadio del Vento di Aritzo, è la prima amichevole estiva della formazione sarda, in programma oggi mercoledi 10 luglio 2019: fischio d’inizio già previsto per le ore 17,30. Ecco quindi la prima sgambata ufficiale della formazione di Rolando Maran: oggi infatti verra disputata la prima amichevole estiva da parte dei rossoblù contro una rappresentativa locale del comune di Aritzo e pure, come l’anno scorso, sarà anche il primo test match che verrà disputato da un club che prenderà parte al campionato di Serie A della prossima stagione. Di fatto proprio Cagliari e Fiorentina (in campo contro il Val di Fassa Team sempre oggi) daranno il via a queste settimane di preparazione in vista di una stagione che già si annuncia bollente viste le trame di mercato in corso: gli appassionati quindi sono più che impazienti di rivedere in campo i propri beniamini dopo la breve sosta per le vacanze.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita amichevole tra Cagliari e una Rappresentativa locale non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite né sarà trasmessa la diretta streaming video dell’incontro. In rete si potranno trovare notizie importanti sul sito web ufficiale della formazione dei 4 mori e inoltre i profili social associati non mancheranno di fornire aggiornamenti dal campo dello Stadio del Vento.

DIRETTA CAGLIARI RAPP LOCALE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Cagliari e Rapp Locale di certo Maran ha in mente parecchio cambi con il chiaro obbiettivo di concedere qualche minuto di gioco a ogni elemento del suo spogliatoio. Dopo tutto si tratta della prima sgambata ufficiale della formazione rossoblu e per giunta contro una selezione locale molto eterogenea: conterà di più la possibilità di fare la gamba che il risultato (anche se il Casteddu è ben favorito) e la tattica. Ecco che però è ben probabile che Rolando Maran scelga di disporre i suoi seguendo il 4-3-1-2: qui però come è noto mancherà Nicolò Barella su cui sono sempre roventi le voci di calciomercato di un suo prossimo trasferimento all’Inter e a tal proposito il giocatore ha richiesto qualche giorno extra di permesso.



