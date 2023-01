Diretta/ Cagliari Roma Primavera streaming video tv: giallorossi chiamati al riscatto

DIRETTA CAGLIARI ROMA PRIMAVERA: IN SARDEGNA ARRIVA UNA CAPOLISTA FERITA

La diretta di Cagliari Roma Primavera, match in programma sabato 21 gennaio alle ore 14:30, mette in scena due formazioni uscite malconce dall’ultimo turno di campionato. I sardi si sono infatti arresi al Bologna in un match deciso tutto nel primo tempo, terminato 3-2 per i felsinei e interrompendo la striscia di quattro vittorie consecutive dei rossoblu. La capolista Roma, invece, non riesce più a trovare la retta via e dopo aver perso contro la Fiorentina negli ultimi minuti, ha ceduto anche al Sassuolo inchinandosi ai neroverdi addirittura per 4-1.

Urge una risposta da parte dei giallorossi che stanno pian piano rischiando di perdere la prima posizione, al momento condivisa con il Torino e a sole tre lunghezze dal Sassuolo. Per la Roma giocare fuori casa significa spesso e volentieri andare a rubare il bottino dei padroni di casa: cinque infatti le vittorie in sette gare lontane dalla Capitale con un solo pareggia e una singola sconfitta ovvero quella di Firenze. Il Cagliari tra le mura amiche è l’undicesima squadra per rendimento con tre gare conquistate, dividendo la posta in palio due volte e perdendo una sola volta (Cagliari-Torino 0-1)..

CAGLIARI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Cagliari Roma Primavera è possibile da visualizzare attraverso SportItalia, canale 60 del digitale terreste in maniera completamente gratuita e in chiaro su tutto il territorio nazionale. Ormai da anni l’emittente televisiva in questione trasmette tutte le sfide del campionato Primavera.

Oltretutto si potrà assistere alla diretta di Cagliari Roma Primavera in streaming video attraverso smart tv scaricando l’applicazione di Sportitalia. Sempre direttamente dall’app è possibile visualizzare la sfida su tutti i dispositivi multimediali quali computer, smartphone o tablet.

CAGLIARI ROMA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Roma Primavera vedono i padroni di casa schierarsi verosimilmente con il modulo 4-3-3. Tra i pali Lolic, Zallu terzino destro mentre dal lato opposto ecco Belloni. Coppia centrale Pitnus e Veroli. In cabina di regina agirà Griger con Carboni a destra e Caddeo mezzala sinistra. In attacco il tridente è composto da Vinciguerrra, Masala punta e Sulis.

Rispondono i giallorossi con il loro consueto 4-3-3. Modulo quindi speculare con Baldi in porta, difesa da destra verso sinistra formata da Louakima, Pellegrini, Chesti e Falasca. A comporre invece il trio di centrocampo saranno Pisilli, Faticanti e Pagano. Davanti Cassano e Cherubini supporteranno sugli esterni il centravanti Majchrzak.

