DIRETTA CAGLIARI CAGLIARI PRIMAVERA/ Video streaming tv: il focus sui giovani isolani (oggi 19 luglio 2024)

DIRETTA CAGLIARI CAGLIARI PRIMAVERA: GLI UNDER 19

Parlando della diretta di Cagliari Cagliari Primavera facciamo un breve focus sulla formazione Under 19 degli isolani, che merita certamente un approfondimento: era stata una grande sorpresa due stagioni fa, quando era riuscita a qualificarsi ai playoff e poi aveva sfiorato il grande colpo contro l’Inter, pareggiando 3-3 ma venendo costretta all’eliminazione a causa del peggior posizionamento nella classifica della stagione regolare. Quest’anno le cose sono andate peggio: il Cagliari Primavera non è partito benissimo e ha dovuto rimontare, lo ha fatto nel girone di ritorno ma non è stato sufficiente per tornare a disputare la post season.

Alla fine sono arrivati 50 punti: settimo posto ad una sola lunghezza dai playoff, sotto la guida dell’ex difensore rossoblu Fabio Pisacane. I migliori marcatori del Cagliari Primavera sono stati Michele Carboni e Sofiane Achour, entrambi autori di 8 gol; Pisacane è stato confermato alla guida della giovane squadra che in questa stagione ripartirà nel tentativo di andare a prendersi i playoff, non sarà facile vista la concorrenza che aumenta ma gli ultimi campionati ci hanno detto che il Cagliari Primavera ha tutto per arrivare nelle prime sei della classifica Under 19, dunque aspettiamo vivamente la stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI CAGLIARI CAGLIARI PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Non è stata fornita una precisa indicazione circa la diretta tv di Cagliari Cagliari Primavera: il test in famiglia della squadra rossoblu, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmesso sui canali della nostra televisione ma potrebbe comunque esserci un modo per seguirlo. Infatti alcuni degli eventi che riguardano il mondo Cagliari sono garantiti dal canale YouTube ufficiale della società isolana: consigliamo dunque di accedervi per verificare che effettivamente questa amichevole tra Cagliari e Cagliari Primavera sia fornita in diretta streaming video.

CAGLIARI CAGLIARI PRIMAVERA: TEST IN FAMIGLIA!

Prende il via anche la stagione isolana con la diretta di Cagliari Cagliari Primavera, che si gioca alle ore 17:00 di venerdì 19 luglio presso il CRAI Sport Center di Assemini: anche la squadra rossoblu è dunque rimasta a casa all’inizio dell’estate e, come altre società (per esempio Monza e Fiorentina) apre le danze con un test in famiglia, perché come abbiamo appunto visto l’avversaria di oggi sarà la sua selezione Under 19 che ancora una volta disputerà il campionato Primavera 1, cercando di fare meglio rispetto alla passata stagione.

Così anche la prima squadra del Cagliari, che si è comunque salvata in anticipo ma ha perso la sua grande guida: a sorpresa Claudio Ranieri ha annunciato l’addio alla panchina in termini generali, così dovendo trovare un nuovo allenatore la scelta è caduta su Davide Nicola, reduce dall’ennesimo miracolo (a Empoli) ma che, lo dice la sua carriera, non ha mai performato così bene quando ha iniziato un campionato. Sarà da valutare anche questo, ma intanto aspettando la diretta di Cagliari Cagliari Primavera facciamo qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni dell’amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CAGLIARI PRIMAVERA

Si è registrato qualche nuovo arrivo in terra isolana ma è da vedere se nella diretta di Cagliari Cagliari Primavera questi giocatori saranno impiegati subito. Intanto il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, Nicola ultimamente si è affidato a questo: dunque ecco Scuffet in porta con una difesa che potrebbe inizialmente prevedere Obert, Wieteska e Luperto, che il nuovo allenatore si è portato dall’Empoli, mente sulle fasce laterali possono agire Zappa e Augello e, lo diciamo subito e vale per tutti i ruoli, sono ipotesi e comunque ci sarà ampia staffetta.

In mezzo ecco Prati in cabina di regia con Sulemana e Makoumbou che possono agire da mezzali, senza dimenticarsi di Deiola, Kourfalidis e un Nicolas Viola che potrebbe portare a cambiare modulo, aprendo a un 3-4-1-2. Davanti, per ora Luvumbo, Pavoletti e Lapadula a giocarsi le maglie aspettando Piccoli e dunque Nicola riparte dagli attaccanti che l’anno scorso sono stati determinanti, sotto la guida di Ranieri, per ottenere una salvezza difficile ma comunque, come già accennato, arrivata anche in anticipo.











