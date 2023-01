Diretta Fiorentina Roma Primavera/ Streaming video tv: la capolista va in trasferta

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA: CAPOLISTA IN TRASFERTA!

Fiorentina Roma Primavera è in diretta dal Campo Gino Bozzi-Due Strade, alle ore 16:00 di venerdì 6 gennaio: la partita è valida per la 13^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Anche il torneo Under 19 riprende la sua marcia: fermo per i Mondiali come la Serie A, ci presenta una partita molto interessante perché a Firenze arriva la Roma capolista, forte di sei vittorie consecutive e un roboante 5-2 alla Juventus, nella sfida diretta per il primato, con cui i giallorossi hanno chiuso il loro 2023 prendendosi appunto il comando della classifica.

DIRETTA/ Fiorentina Monza (risultato finale 1-1): Carlos Augusto risponde a Cabral

La Fiorentina però sta disputando una buona stagione: nonostante il ko subito dal Torino, appena prima della lunga sosta, rimane ancorata ad un posto che le garantirebbe di giocare i playoff, e ora potrebbe timbrare un bel colpo nella ripresa delle ostilità. Sarà curioso scoprire come andranno le cose nella diretta di Fiorentina Roma Primavera; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Ecco quanto vale Amrabat, pure i viola su Brekalo

DIRETTA FIORENTINA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

DIRETTA/ Fiorentina Lugano (risultato finale 6-1): rientro con gol per Castrovilli!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA PRIMAVERA

Nella diretta Fiorentina Roma Primavera Alberto Aquilani, grande ex, dovrà fare a meno dello squalificato Kayode: dunque Biagetti potrebbe essere utilizzato come terzino destro, con Krastev e Lucchesi regolarmente al centro e Favasuli a correre a sinistra. Avremo poi un centrocampo comandato da Amatucci, mentre Berti e Falconi dovrebbero essere le due mezzali; nel reparto avanzato Di Stefano resta in vantaggio su Lorenzo Gori come centravanti, alle sue spalle Capoasso e Presta contendono il posto a Vigiani e Nardi.

È un ex “sentito” anche Federico Guidi, che schiera la Roma con il 4-3-3: non si dovrebbe prescindere dal tridente Claudio Cassano-Antonio Satriano-Cherubini (ma occhio a Koffi per la fascia sinistra), anche a centrocampo le scelte dell’allenatore sembrano fatte perché a fare compagnia a Faticanti saranno come spesso accade Pagano e Pisilli. Per quanto riguarda la difesa, la coppia centrale a protezione del portiere Baldi sarà composta da Keramitsis e Chesti; sulle fasce laterali dovrebbero invece correre Missori e Oliveras.

© RIPRODUZIONE RISERVATA