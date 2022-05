Diretta Cagliari Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: spareggio ai playoff

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA: PRIMO TURNO!

Cagliari Sampdoria Primavera, in diretta dallo stadio Ricci di Sassuolo alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 25 maggio 2022, sarà la partita valida per il primo turno dei playoff del Campionato Primavera 1 che deve designare quale sarà l’ultima delle quattro squadre per la Final Four scudetto. Questo quindi è l’incrocio tra il Cagliari che ha chiuso al terzo posto con 61 punti e la Sampdoria che invece è stata sesta a quota 53 punti, prendendosi l’ultimo posto utile per disputare questi playoff.

Video/ Venezia Cagliari (0-0) highlights: sardi senza gol e retrocessi (Serie A)

Il Cagliari arriva dalla sconfitta per 1-0 contro l’Empoli nell’ultima giornata della stagione regolare che non ha comunque intaccato il terzo posto, mentre la Sampdoria ha pareggiato per 0-0 contro l’Inter e ha tenuto dietro la Fiorentina, sconfitta dalla Roma. Da notare che si gioca in campo neutro ma che il Cagliari potrà fare affidamento anche sul pareggio grazie al miglior piazzamento in classifica (non ci saranno tempi supplementari e calci di rigore). Siamo allora curiosi di scoprire cosa succederà nell’odierna partita: che cosa ci dirà la diretta di Cagliari Sampdoria Primavera?

DIRETTA/ Venezia Cagliari (risultato finale 0-0): sardi retrocessi in Serie B!

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sampdoria Primavera sarà visibile sui canali di Sportitalia, che è l’emittente di riferimento per tutto il Campionato Primavera 1, in televisione sul canale numero 60 in chiaro ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Cagliari Sampdoria Primavera. Per i rossoblù sardi si potrebbe provare ad ipotizzare un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Lolic in porta; Zallu, Palomba, Obert e Astrand John davanti a lui nella difesa a quattro; Cavuoti, capitan Conti e Delpupo nel centrocampo a tre; infine il tridente d’attacco con Tramoni e Desogus ai fianchi della prima punta Yanken.

Diretta/ Inter Sampdoria (risultato finale 3-0): un tris non basta

Per quanto riguarda invece la Sampdoria, il modulo di riferimento per i blucerchiati potrebbe essere il 3-4-1-2 con questi interpreti dal primo minuto: Saio in porta; i tre difensori Paoletti, Bonfanti e Villa davanti a lui; a centrocampo Somma, Bontempi, capitan Yepes e Migliardi da destra a sinistra; sulla trequarti Malagrida a supporto dei due attaccanti Di Stefano e Montevago.











© RIPRODUZIONE RISERVATA