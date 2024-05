DIRETTA/ Sampdoria Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 11 maggio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai la partita sta iniziando, presentiamo allora la diretta di Sampdoria Empoli Primavera con uno sguardo alle statistiche di queste due formazioni nel campionato Primavera 1. Per la Sampdoria Primavera è una stagione davvero deludente, anche se la vittoria sul campo del Torino nella scorsa giornata è stata fondamentale per una formazione che è giunta appena al terzo successo dell’anno solare 2024. Adesso i giovani blucerchiati si trovano a quota 31 punti in classifica, con otto vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ringraziando il fatto che retrocede solamente l’ultima.

L’Empoli Primavera si mantiene in una posizione tranquilla, senza infamia e senza lode: una vittoria (settimana scorsa), tre pareggi e due sconfitte nelle ultime sei giornate hanno consentito di raggiungere quota 41 punti grazie a un ruolino di marcia formato da dieci vittorie, undici pareggi e altrettante sconfitte, per una salvezza comunque con enorme margine. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Sampdoria Empoli Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il consiglio è quello di seguire dal vivo le emozioni del calcio giovanile, ma in alternativa ci sarà naturalmente la diretta tv di Sampdoria Empoli Primavera, che sarà garantita come al solito in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Di conseguenza, saranno il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia a garantire oggi pomeriggio la diretta streaming video di Sampdoria Empoli Primavera.

Arriverà il sigillo definitivo per la salvezza? La diretta di Sampdoria Empoli Primavera dovrà rispondere a questa domanda: l’appuntamento in terra ligure è fissato per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 11 maggio 2024. Naturalmente la questione riguarda i padroni di casa blucerchiati, che grazie al fondamentale colpaccio a Torino di settimana scorsa sono sempre penultimi ma con 6 punti di vantaggio sul fanalino di coda Frosinone. Dal momento che siamo alla penultima giornata e che quest’anno retrocederà solamente l’ultima classificata, ecco che la diretta di Sampdoria Empoli Primavera potrebbe sancire il verdetto, se i genovesi otterranno almeno un pareggio.

Situazione molto più tranquilla per l’Empoli Primavera, che ha messo ampiamente in cassaforte la salvezza e d’altro canto non può più inseguire un posto nella zona playoff scudetto. I giovani toscani stanno comunque onorando al meglio il finale di stagione, come hanno dimostrato anche settimana scorsa vincendo contro il Sassuolo, ci potrebbe essere un obiettivo di provare a chiudere nella prima metà della classifica anche se le motivazioni oggi saranno comprensibilmente più alte per i padroni di casa. Quanto inciderà questo aspetto nella diretta di Sampdoria Empoli Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA

Uno sguardo naturalmente è d’obbligo anche circa le scelte degli allenatori e quindi le probabili formazioni per la diretta di Sampdoria Empoli Primavera. I padroni di casa di mister Matteo Pastorino potrebbero proporci questi undici possibili titolari: Tantalocchi in porta, protetto dalla retroguardia a cinque formata da Georgiadis, Buyla, Lotjonen, Zequiraj e Langella, secondo il modulo 5-3-2; centrocampo i tre blucerchiati titolari potrebbero essere invece Uberti, Conti e Valisena; infine, indichiamo Leonardi e Polli per la coppia d’attacco della Sampdoria.

La risposta dell’allenatore ospite Alessandro Birindelli e del suo Empoli potrebbe invece offrirci un modulo 3-4-1-2 con i difensori Bonassi, Stassin e Tosto davanti al portiere Vertua; a centrocampo invece il quartetto con El Biache, Bacciardi, Bacci e Majdandzic da destra a sinistramente qualche metro più avanti dovrebbe agire il trequartista Cesari, alle spalle dei due attaccanti che potrebbero essere Corona e Nabian per l’Empoli Primavera.











