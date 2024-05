DIRETTA/ Milan Cagliari video streaming tv: una storia (quasi) a senso unico (11 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA MILAN CAGLIARI: TESTA A TESTA

Sono ben 40 i precedenti della diretta Milan Cagliari che iniziano con una vittoria per 1 a 0 dei rossoneri nella stagione 1964/65. Per trovare l’ultima vittoria del Cagliari contro il Milan bisogna tornare alla 38esima giornata di Serie A della stagione 2016/2017 quando decise la partita un gol di Pisacane in risposta alla rete dell’attuale giocatore dei sardi Gianluca Lapadula – a quei tempi in maglia rossonera -. Nelle 40 volte che si è giocata Milan Cagliari, i sardi sono riusciti a vincere solo 3 di queste partite perdendone 27 e pareggiandone 10.

L’ultima di queste vittorie del Cagliari a San Siro risale all’1 giugno 1997 quando Baresi disse addio al calcio giocato con una sconfitta arrivata dopo un gol di Muzzi. L’ultimo Milan Cagliari giocato in Serie A in ordine di tempo risale al 29 agosto 2021 con i rossoneri di Pioli capaci di imporre un severo 4 a 1 condito da una doppietta di Giroud e dai gol di Leao e Tonali. Si è giocato in Coppa Italia, invece, l’ultimo scontro tra le due squadre con un risultato di 4 a 1 anche in quell’occasione con doppietta di Jovic. (Agg. di Andrea Marino)

MILAN CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan Cagliari verrà trasmetta su DAZN e sui canali di Sky o sulle piattaforme di streaming NOW TV e Sky GO. Si potrà anche seguire la diretta testuale con noi che aggiorneremo costantemente il risultato e racconteremo le azioni più rilevanti della partita.

A RANIERI SERVONO PUNTI SALVEZZA!

Il sabato della 36esima giornata di Serie A continua a San Siro con la diretta Milan Cagliari pronta ad iniziare alle 20.45. I rossoneri arrivano da rocambolesco pareggio per 3 a 3 in casa contro il Genoa dove hanno subito anche la contestazione dei tifosi. Gli uomini di Pioli vorranno i tre punti per mettersi alle spalle le ultime brutte uscite e finire al meglio la stagione.

Situazione molto spinosa in casa Cagliari con i sardi che non sono ancora sicuri della salvezza e devono lottare per ogni singolo punto per rimanere in Serie A. L’ultima partita li ha visti soffrire ma pareggiare in casa contro il Lecce e a San Siro servirà l’impresa per provare a chiudere in anticipo la lotta salvezza.

MILAN CAGLIARI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Capiamo anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad approfondire le probabili formazioni della diretta Milan Cagliari. Stefano Pioli si porterà diversi dubbi a San Siro con tutti i reparti in ballottaggio. Davanti alla porta difesa da Sportiello potrebbe trovare spazio Kalulu di fianco a Gabbia mentre a centrocampo è Adli a cercare la titolarità ai danni di uno tra Reijnders e Bennacer. Davanti è ancora Pulisic a sostituire Loftus–Cheek con Chukwueze e Leao ai suoi lati e a sostegno di Giroud che, però, rischia il posto in favore di Okafor.

Due squalifiche importanti, invece, in casa Cagliari con Ranieri che dovrà fare a meno di Augello e Gaetano per la delicata sfida contro il Milan. Azzi andrà ad occupare la corsia di sinistra mentre Sulemana dovrebbe andare a sostituire Gaetano con Nandez spostato in avanti.

MILAN CAGLIARI, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Milan Cagliari seguendo le proposte presentate da Eurobet.it: i rossoneri partono con il favore del pronostico e l’1 è dato a 1,42. Gli ospiti che portano a casa la vittoria sono quotati a 6,60 e il pareggio X arrivano fino a 5,00.











