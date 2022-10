Diretta/ Cagliari Sassuolo Primavera, streaming video tv: gara aperta

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA: SFIDA EQUILIBRATA!

Cagliari Sassuolo Primavera, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Asseminello di Cagliari, sarà una sfida in programma per la decima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Di fronte due squadre reduci da momenti diversi e alla ricerca di punti per scalare la classifica.

Diretta/ Napoli Sassuolo (risultato finale 4-0): Osimhen, tripletta! Spalletti fa 13

Il Cagliari ha raccolto 10 punti nelle prime nove giornate, frutto di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. I rossoblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti per 6-0 dalla Juventus. Il Sassuolo, invece, è a quota 19 punti, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi. I neroverdi sono reduci da tre vittorie di fila, l’ultima per 3-0 contro il Torino.

Diretta/ Cagliari Reggina (risultato finale 1-1): Ravaglia salva gli amaranto!

CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Cagliari Sassuolo Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Cagliari Sassuolo Primavera della 10^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Diretta tv: chi gioca tra Politano e Lozano?

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA

Qualche ballottaggio ancora da valutare, ma andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cagliari Sassuolo Primavera. Partiamo dalla compagine sarda, in campo con il 4-3-3: Lolic, Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi, Mameli, Carboni, Cavuoti, Masala, Griger, Vinciguerra. Passiamo adesso ai neroverdi, schierati con lo stesso modulo: Zacchi, Mandrelli, Romagna, Cannavaro, Pieragnolo, Toure, Casolari, Kumi, Bruno, Russo, Baldari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Infine analizziamo il pronostico su Cagliari Sassuolo Primavera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene leggermente favoriti gli ospiti emiliani e quota il segno 2 a 2,25, mentre in caso di vittoria casalinga del Cagliari e quindi segno 1 la quota sarebbe pari a 2,65. Infine, il pareggio varrebbe 3,55 volte la posta in palio sul segno X.

© RIPRODUZIONE RISERVATA