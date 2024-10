DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA, SEI PUNTI DI DISTACCO

L’inizio di stagione di queste due squadre è quasi opposto. La diretta Cagliari Sassuolo Primavera andrà in scena sabato 19 ottobre 2024 alle ore 11:00 con i rossoblu che inseguono a sei lunghezze di svantaggio i neroverdi.

Il Cagliari ha messo a referto solo due vittorie fin qui, quelle contro Empoli e Monza rispettivamente terminate 2-0 e 3-2. Quattro invece le sconfitte con un pesante 4-1 dalla Roma e tre 1-0 subiti contro Verona e Torino i trasferta e Inter in Sardegna.

DIRETTA/ Genoa Sassuolo Primavera (risultato finale 2-3): Weiss completa la rimonta! (6 ottobre 2024)

Il Sassuolo invece vanta ben zero partite perse in sette giornate di campionato Primavera. Ci sono stati però quattro pareggi che hanno mosso la classifica ma al tempo stesso tarpato un po’ le ali ai neroverdi, vincitori contro Cesena, Udinese e Genoa nell’ultimo turno.

DOVE VEDERE DIRETTA TV CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le sfide di questo campionato, la diretta Cagliari Sassuolo Primavera si vedrà in esclusiva e gratuitamente su Sportitalia.

Diretta/ Juventus Cagliari (risultato finale 1-1): Marin frena i bianconeri, pareggio show! (6 ottobre 2024)

L’emittente televisivo trasmette I match di Primavera sia sul canale 60 in tv sia tramite diretta streaming attraverso applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA

Adesso diamo uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni Cagliari Sassuolo Primavera. I rossoblu scenderanno in campo con il 4-3-3 con Iliev in porta, difeso da Cogoni, Pintus, Soldati e Marini. A centrocampo ci saranno Grandi e Sulev da mezzali con Balde regista. In avanti Achour, Liteta e Vinciguerra.

Il Sassuolo invece risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Scacchetti, retroguardia composta da Parlato, Corradini, Macchioni e Benvenuti. In mediana Lopes e Frangella mentre sulla trequarti Knezovic, Bruno e Leone. Sandro unica punta.

Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Quote: ecco Conceicao (Serie A, oggi 6 ottobre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA

Chi gode dei favori del pronostico secondo le quote per le scommesse Cagliari Sassuolo Primavera? Sulla carta sono i rossoblu ad essere leggermente favoriti ovvero a 2.45 contro i 2.50 dei neroverdi. Il pareggio è a 3.60.

Molto probabilmente entrambe le squadre andranno a segno come racconta la quota 1.50 del Gol. Il No Gol invece è a 2.30. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.60 e 2.06.