DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA: DEBUTTA FALSINI!

Mettiamoci comodi perché comincia oggi il calcio giovanile con la diretta di Roma Cagliari Primavera, incontro valido per la primissima giornata di campionato che ci regala già un big match oggi 18 agosto alle ore 17,30. I giallorossi sono ancora una delle principali forze del campionato nonostante abbiamo perso qualche prezzo pregiato, molti giocatori stanno infatti tentando il grande salto in prima squadra oppure in Serie C con qualche società affiliata.

I sardi invece puntano anche quest’anno a ben figurare, ma difficilmente li potremo vedere nelle zone alte della classifica, anche se l’anno scorso per una buona parte di stagione sono stati in grado di giocarsela anche contro l’Inter. Vedremo se gli innesti faranno fare un salto di qualità alla rosa generale.

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati di calcio giovanile avranno una bella opportunità: la diretta di Roma Cagliari Primavera sarà trasmessa in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, SportItalia, che anche quest’anno ha i diritti per la competizione giovanile. Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente. Anche i più smart dunque non avranno scuse.

DIRETTA ROMA CAGLIARI PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Roma Cagliari Primavera alle probabili formazioni del match, in maniera tale da capire chi ci potrà sorprendere e chi no nell’arco dei prossimi novanta minuti. Per la Roma non possiamo non citare Liti anche se oggi sarà assente, il terzino è stato espulso nell’ultima giornata di campionato della scorsa stagione.

Passando invece ai sardi, Nunn è un difensore centrale da considerare assolutamente: forte fisicamente e di testa, riesce a passare il pallone anche con una certa precisione. Potrebbe essere il perno lì dietro, ma occhio anche a Saba, seconda punta che volendo può fare anche il trequartista.

ROMA CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE

Le quote della diretta di Roma Cagliari Primavera puntano tutte sui giallorossi, anche per la Snai che mette il segno 1 a 1,8 e ciò decreterebbe la vittoria della squadra di casa. Gli ospiti vincenti invece sono stati fissati con il segno 2 a 2,5. Il segno X è a 2,1.