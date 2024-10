DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA, SQUADRE IN FORMA

Entrambe le formazioni sono già in doppia cifra. Una sfida ai piedi del sesto posto dei playoff per quanto riguarda la diretta Genoa Sassuolo Primavera, settima giornata in programma domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15:00. I rossoblu hanno avuto un ottimo inizio di campionato nonostante la sconfitta alla seconda giornata contro il Bologna per 3-0. Tre successi fin qui, inanellati sempre con tre gol: 3-0 alla Juventus, 3-1 al Milan e 3-2 alla Fiorentina.

Gli emiliani invece sono ancora imbattuti con sei partite di fila da imbattuti. Ben tre i pareggi per 1-1 raccolti fino a questo momento contro Verona e Roma in trasferta più con il Monza tra le mura amiche. Le vittorie sono arrivati con Cesena per 3-2 e Udinese con un rotondo 6-0.

DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Se volete vedere la diretta Genoa Sassuolo Primavera, il canale di riferimento sarà il solito ovvero Sportitalia, numero 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda invece la diretta streaming c’è la doppio opzione: sito web oppure applicazione di Sportitalia, visibili e scaricabili su tutti i dispositivi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO PRIMAVERA

Ora vediamo quali sono le probabili formazioni Genoa Sassuolo Primavera. I rossoblu si schiereranno con il 4-2-3-1 con Consiglio in porta, quartetto arretrato composto da Contarini, Fazio, Ferroni e Kilsys. In mediana Rossi-Arboscello con Venturino, Arata e Dorgu sulla trequarti supportando Ghirardello.

Stesso identico asseto tattico per il Sassuolo che si schiererà con Scacchetti tra i pali, difeso qualche metro più avanti da Parlato, Corradini, Macchioni e Benvenuti. Nella zona nevralgica del campo ecco Lopes e Frangella. Knezovic esterno destro, Leone a sinistra e Bruno centrale. Punta Sandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA SASSUOLO PRIMAVERA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Genoa Sassuolo Primavera. A partire favoriti sono i rossoblu a 2.10 contro il 2 fisso messo in lavagna a 2.90. Il segno X relativo al pareggio si può trovare a quota 3.75. Concludiamo con l’analisi delle reti: l’Over 2.5 è offerto a 1.90 contro l’Under alla stessa soglia a 1.80. Gol a 1.65, No Gol più alto a 2.10.