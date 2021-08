DIRETTA CAGLIARI SPEZIA/ Video streaming DAZN: la breve storia del match (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI SPEZIA: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Spezia, possiamo dire qualcosa in più sulla storia di questa partita che in Serie A vanta appena i due precedenti dello scorso campionato, ma vantava anche capitoli precedenti in Coppa Italia o nelle categorie minori. Partiamo comunque dallo scorso campionato, quando a Cagliari ci fu un pareggio per 2-2 domenica 29 novembre 2020, mentre al ritorno in Liguria lo Spezia padrone di casa vinse per 2-1 sabato 20 marzo 2021. Globalmente, gli ultimi dieci precedenti ci parlano di cinque vittorie per lo Spezia, tre successi del Cagliari e due pareggi, ma dobbiamo aggiungere che cinque di queste sfide sono molto recenti – dal 2012 in poi tra Coppa Italia, Serie B e Serie A – mentre in precedenza bisogna tornare addirittura agli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Di conseguenza i numeri significativi per l’attualità sono quelli dell’ultimo decennio, che sono in perfetta parità: due vittorie per parte più un pareggio su dieci partite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAGLIARI SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Spezia è affidata a DAZN: come sappiamo, la grande novità legata al nuovo campionato di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, con la piattaforma sbarcata in Italia nel 2015 che si è aggiudicata i diritti. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, dovendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; per ogni giornata tre partite saranno mandate in onda anche da Sky, ma non è il caso del match che stiamo qui esaminando.

CAGLIARI SPEZIA: PUNTI PESANTI DA SUBITO!

Cagliari Spezia, in diretta dalla Sardegna Arena, si gioca alle ore 18:30 di lunedì 23 agosto ed è uno dei due posticipi nella prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Possiamo certamente dire che già oggi pomeriggio saranno in palio punti pesanti per la salvezza: le due squadre infatti lotteranno prevalentemente per la permanenza nella massima serie, per poi magari alzare l’asticella. Il Cagliari, salvato in maniera quasi miracolosa da Leonardo Semplici, ha confermato il tecnico fiorentino e più dell’avversaria di oggi ha la possibilità di esplorare altre zone della classifica, dovendo però trovare continuità.

Sullo Spezia e la sua imminente stagione potrebbe pesare molto il doloroso e polemico addio di Vincenzo Italiano, che aveva condotto il club a una salvezza brillante; al secondo campionato di sempre in Serie A i liguri si affidano ora al giovane Thiago Motta, certamente una scommessa con tutte le incognite che questo comporta. Manca davvero poco al calcio d’inizio nella diretta di Cagliari Spezia, dunque ora andiamo a vedere le possibili scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPEZIA

In Cagliari Spezia va registrata l’assenza di Rog, out fino a febbraio per la rottura del crociato: a centrocampo Semplici ha però guadagnato Strootman, acquisto di lusso che dovrebbe fare coppia con Razvan Marin avvalendosi della collaborazione dei due laterali, che saranno Zappa e Dalbert. In porta Cragno, non convocato per gli Europei e dunque a caccia di riscatto; davanti a lui Ceppitelli comanda una difesa completata da Walukiewicz e Carboni (o Godin, ovviamente), mentre davanti Gaston Pereiro supporta Pavoletti (favorito su Giovanni Simeone) e Joao Pedro. Nello Spezia potrebbe mancare Nzola: nel 3-4-3 di Thiago Motta il centravanti sarebbe allora Mraz, mentre i confermati Verde e Gyasi agiranno come esterni nel tridente offensivo. Zoet va in porta, la difesa dovrebbe essere composta da Hristov, Nikolaou e Erlic ma Amian e Simone Bastoni, che giocano larghi a centrocampo, sono più che altro dei terzini e dunque il modulo può essere quasi un 5-2-3. A Kovalenko e Maggiore il compito di tenere alto il baricentro e provare a creare gioco per la squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Cagliari Spezia, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per la partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,60 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 3,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.



