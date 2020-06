Diretta Cagliari Torino/ Streaming video tv: Zenga e Longo per il riscatto (Serie A)

Cagliari Torino, che verrà diretta dal signor Mariani, si gioca alle ore 19:30 di sabato 27 giugno e rientra nel programma della 28^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020. Si affrontano due squadre che dopo il lockdown e la ripresa delle ostilità hanno già disputato due gare, visto che erano tra le otto a dover recuperare una partita; le cose non sono andate benissimo a dire il vero, perché l’esordio di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari è stato rovinato dalla doppietta con cui Di Carmine ha lanciato il Verona e complicato ancor più la situazione degli isolani, che dopo aver sognato l’Europa si ritrovano a dover fare i conti con una classifica nella quale la zona retrocessione non è troppo lontana, e potrebbe diventare ancora più concreta. Il Torino invece ha gettato alle ortiche la preziosa vittoria contro il Parma, che l’avrebbe potuto immediatamente rilanciare: in vantaggio dopo un quarto d’ora si è fatto riprendere, ma soprattutto ha sbagliato il rigore da 3 punti e si ritrova sempre pericolante. Non resta allora che aspettare la diretta di Cagliari Torino, ma nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori per la sfida della Sardegna Arena, e analizzare in modo più approfondito le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO

Cagliari Torino segna il ritorno di Ceppitelli e Cigarini, che erano squalificati nella gara precedente dei sardi: dunque Zenga può impostare il suo 3-4-1-2 con loro due, il primo al centro della difesa che sarà completata da Cacciatore e Pisacane (con Klavan in ballottaggio) e il secondo ovviamente al centro del campo in qualità di playmaker, ridestinando eventualmente Rog al suo fianco. Il giovane croato è in ballottaggio con Ionita (utile anche per agire come esterno) e Nandez, allo stesso modo impiegabile lateralmente; con il ritorno di Joao Pedro l’assetto dovrebbe dunque essere a due punte, Luca Pellegrini completa la mediana mentre Nainggolan spera di farcela per supportare il brasiliano e Giovanni Simeone, in caso contrario è pronto Birsa. Nel Torino mancano sempre Baselli e Verdi, e Moreno Longo è intenzionato a proseguire con il 4-4-2: conferme per De Silvestri e Bremer come terzini, davanti a Sirigu operano invece Izzo e Nkoulou. A centrocampo si ripresenta il ballottaggio tra Lukic e Meité, conferma per Rincon con Edera e Berenguer che potrebbero essere gli esterni dando maggiore spinta alla formazione granata. A formare il tandem offensivo sono destinati Zaza e Belotti, anche per la mancanza di alternative; chi spera di avere una maglia dal primo minuto è invece soprattutto Ansaldi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Cagliari Torino e, secondo questo bookmaker, la squadra favorita per la vittoria è quella di casa: siamo però in uno scenario incerto, visto che il segno 1 per la vittoria degli isolani vale 2,50 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2 per il successo granata vi farebbe guadagnare 2,85 volte la vostra puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte l’importo giocato.



