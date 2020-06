Video/ Verona Cagliari (2-1): highlights e gol, Juric brinda ai primi tre punti

E’ il Verona a festeggiare i primi tre punti della nuova Serie A. Come si vede nel video di Verona Cagliari, la squadra di Juric gioca un primo tempo eccellente, attaccando il Cagliari su tutti i fronti e trovando il doppio vantaggio grazie a uno scatenato Samuel Di Carmine. Che prima gira in rete al 14′ un cross di Lazovic, quindi al 26′ sigla la personale doppietta con una bordata dal limite dell’area, servito da un Verre capace di scappare in mezzo a cinque avversari. Una ripresa di campionato da sogno per gli scaligeri e da incubo per un Cagliari che non sembra aver trovato le giuste motivazioni dall’arrivo di Zenga in panchina. Tutto cambia però al 35′ quando Manganiello, con l’ausilio del VAR, espelle Borini per un’entrata in gioco pericoloso su Rog. Il Cagliari ne approfitta e prima dell’intervallo accorcia le distanze con un sinistro del Cholito Simeone. Ma è un fuoco di paglia, nella ripresa nonostante la superiorità numerica la formazione sarda crea ben poco sul fronte offensivo, e naufraga definitivamente quando a metà ripresa si ristabilisce la parità numerica tra le due squadre, per l’espulsione di Cigarini per doppia ammonizione. Il quadro si chiude col Verona stanco nel finale ma impeccabile in difesa, e ora i gialloblu possono davvero pensare a un posto in Europa League.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ivan Juric sa che dopo questo successo il suo Verona può sognare l’Europa: “Abbiamo fatto trentacinque minuti di altissimo livello. Mi dispiace per l’espulsione, credo che non ci fosse. Quello ha portato a fare una gara di sacrificio, ma i ragazzi sono stati comunque splendidi per tutta la partita. Mi mancava il campo. Sarebbe stato meglio col pubblico, ma bisogna concentrarsi ed essere sul pezzo, senza pensare ad altro. Abbiamo avuto grossi problemi fisici, mai visti prima. Sono stato in difficoltà a prepararli, sinceramente. C’è un gruppo che ha retto, un altro che ha avuto diversi problemi. Ma hanno retto tutti bene, anche Badu che ha giocato dopo molto tempo ha fatto una partita eccellente. Ora ci servono due punti per la salvezza: Ciò non significa che arriviamo chissà dove, ma vogliamo affrontare bene ogni partita“. Amaro Zenga per la sconfitta all’esordio sulla panchina del Cagliari: “Siamo partiti male, abbiamo subito subito un tiro in porta. Non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati sotto. Poi la cosa positiva è che l’abbiamo tenuta viva fino alla fine. È stato l’inizio della partita a non essere soddisfacente, poi ci siamo un po’ ritrovati ed è andata meglio. Non c’entro niente con la discussione con Juric, non prendetevela con me. Ho solo chiesto alcune spiegazioni a Manganiello“.

