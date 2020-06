Video/ Torino Parma (1-1): highlights e gol. Un punto a testa all’Olimpico

Si chiude con un pareggio il primo match della Serie A per la ripartenza: come di vede nel video di Torino Parma, recupero della 25^ giornata di campionato, al triplice fischio finale all’Olimpico è pari col risultato di 1-1, che poco aiuta le due formazioni in classifica. Andando a raccontare le azioni salienti della sfida, va detto che per la sfida della ripartenza del campionato, in realtà l’avvio è stato abbastanza piatto, benché pure entrambe le formazioni siano scese in campo con grande energia ed entusiasmo. Dopo poche occasioni veramente brillante è poi al 15’ che la partita si sblocca con un gran gol di N’Koulou, su assist di Berenguer: non passa poi molto perchè pure i ducali di D’Aversa rispondono per le rime e al 31’ è Kucka a ferire lo specchio di Sirigu, grazie all’ottimo assist di Gervinho, come al solito esplosivo. E’ poi nell’avvio del secondo tempo che il Torino di Longo spreca un’occasione preziosissima per strappare i tre punti in questo turno: al 48’ viene infatti concesso ai granata un calcio di rigore, per trattenuta di Iacoponi, Qui al dischetto di presenta Andrea Belotti il quale però si lascia ipnotizzare da Sepe, che pare in sicurezza pure un buon tiro. Nella ripresa poi non sono mancate buone occasioni da gol da parte di entrambe e il ritmo e la qualità del gioco sono state alte: pure però al triplice fischio finale non si è riusciti ad andare oltre al pari segnato nel primo tempo.

IL TABELLINO

TORINO PARMA 1-1 (1-1 PT)

MARCATORI: 15′ N’Kolou (T), 31′ Kucka (P)

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, N’Koulou, Bremer; Edera (82′ Lukic), Rincon, Meite, Berenguer (67′ Aina); Belotti, Zaza. A disposizione: Adopo, Celesia, Djidji, Ghazoini, Greco, Millico, Rosati, Lyanco, Singo, Ujkani. Allenatore: Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian (85′ Laurini), Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka (85′ Brugman), Scozzarella (69′ Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (72′ Caprari). A disposizione: Barillà, Colombi, Dermaku, Karamoh, Radu, Regini, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: Giocata a porte chiuse. Al 48′ Sepe (P) para un calcio di rigore a Belotti (T). Ammoniti Rincon (T); Iacoponi, Brugman (P). Recupero: 0’pt – 3’st.

VIDEO TORINO PARMA, HIGHLIGHTS E GOL





