DIRETTA/ Cagliari Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (22 ottobre 2023)

DIRETTA CAGLIARI VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta di Cagliari Verona Primavera, una partita che si è giocata dieci volte tra il 2014 e lo scorso maggio: il bilancio ci racconta di quattro vittorie del Verona a fronte di due successi del Cagliari, sicuramente il match più importante è stato il quarto di finale della Coppa Italia Primavera 2020-2021 che, giocato all’Asseminello, aveva visto l’Hellas imporsi nel recupero dei tempi supplementari, dunque a un passo dai rigori, grazie al gol segnato da Marius Elvis. Da quel momento il Verona non ha più battuto il Cagliari; l’ultima affermazione interna in campionato resta il 4-0 del febbraio 2016, a segno Lubomir Tupta con una doppietta e poi Nicolò Casale, oggi titolare nella Lazio in Serie A, e Alberto Tronco.

Per quanto riguarda l’ultima affermazione del Cagliari, è quella del dicembre 2021: in quel caso era finita 2-1 all’Asseminello, con Jacopo Desogus e Massimiliano Manca marcatori e in mezzo il temporaneo pareggio di David Flakus Bosilj. Da segnalare che le ultime tre partite sono terminate in parità con tanti gol: 14 in totale, due volte 2-2 e una 3-3. Ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che ci racconterà il terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Cagliari Verona sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAGLIARI VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Verona Primavera sarà trasmessa su SI Solocalcio: ricordiamo che il canale fa parte del pacchetto Sportitalia, e da circa un anno è visibile gratuitamente su Tivùsat (numero 58) o in alternativa con l’opzione della diretta streaming video sul sito ufficiale. A proposito dell’opzione mobilità, ci sono due alternative per assistere alla partita: la prima è quella di visitare il portale www.sportitalia.com, la seconda invece è quella di installare e attivare l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CAGLIARI VERONA PRIMAVERA: AMBIZIONI DA PLAYOFF!

Cagliari Verona Primavera sarà diretta dal signor Giorgio Bozzetto, e si gioca alle ore 13:00 di domenica 22 ottobre: siamo nella settima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024 e anche qui si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. In questo momento potremmo quasi definirla una partita per i playoff, perché entrambe le squadre non stanno facendo male: il Cagliari due settimane fa ha vinto sul campo del Monza in maniera pirotecnica, assicurandosi 10 punti in classifica e un passo decisamente migliore rispetto alla passata stagione.

Bene anche il Verona, che pure ha pareggiato in casa contro l’Empoli: i punti dell’Hellas sono due meno rispetto a quelli dell’avversaria di oggi, ma al momento si sta tenendo lontano dai guai e può ambire anche a migliorare il proprio rendimento. Siamo curiosi di scoprire quello che succederà tra poco nella diretta di Cagliari Verona Primavera, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA PRIMAVERA

In Cagliari Verona Primavera Fabio Pisacane schiera la squadra isolana con il rombo di centrocampo, nel quale Diego Marcolini è il vertice basso e Pulina quello alto, con Caddeo e Malfitano che invece si piazzano sulle mezzali. A comporre la difesa dovrebbero essere Cogoni e Catena, come centrali, e poi i due terzini Arba e Idrissi con Velizar Iliev che sarà invece il portiere; per quanto riguarda il tandem offensivo, scalpita Achour andato in gol due settimane fa ma a partire titolari dovrebbero essere ancora Ismael Konate e Vinciguerra.

Il Verona di Paolo Sammarco si dispone con il 3-4-1-2: modulo simile ma “invertendo” centrocampo e difesa, nel reparto arretrato ecco Nwanege, Christian Corradi e Doucouré a protezione del portiere Toniolo, mentre nel settore nevralgico avremo un tandem formato da Samuele D’Agostino e Dalla Riva che avranno la collaborazione di Patané (destra) e De Battisti (sinistra) che saranno gli esterni. Anche la squadra scaligera gioca appunto con un trequartista dietro due attaccanti: tra le linee Pavanati è favorito su Valenti, mentre Siren Diao deve guardarsi dalla concorrenza di Dentale, Agbonifo e Vermesan per affiancare Alphadjo Cissé, che va per la conferma.











