DIRETTA CAGLIARI VERONA, IN PALIO LA SALVEZZA

L’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A è la diretta Cagliari Verona che sarà una vera e propria sfida salvezza in campo alle 20,45 di venerdì 29 novembre. Di fronte ci saranno due squadre dal valore simile ma che stanno vivendo momenti opposti e sono alla ricerca di un guizzo per cambiare la loro rotta.

Il Cagliari di Nicola ha dato ottime risposte con due pareggi nelle ultime due giornate ma si trova al 16esimo posto in classifica a quota 11 punti anche se non vince da cinque giornate. 0 a 5 nell’ultima giornata contro l’Inter e ritiro per il Verona di Zanetti che non conosce il pareggio ed arriva da due sconfitte di fila.

DIRETTA CAGLIARI VERONA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Cagliari Verona sarà necessario abbonarsi a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. Avrete anche la possibilità di seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e le emozioni con aggiornamenti costanti.

CAGLIARI VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel vivo di questa partita andando anche a vedere le probabili formazioni di questo anticipo. Il Cagliari di Nicola ha trovato certezze con la difesa a quattro e riproporrà una linea con Zappa, Mina, Luperto e Augello davanti alla porta di Sherri che sembra aver tolto il posto a Scuffet. Adopo e Marin saranno i due mediani a supporto di una trequarti formata da Luvumbo, Gaetano e Zortea a sostegno di Piccoli unica punta.

Giocherà a specchio il Verona di Zanetti che si affida ancora a Montipò tra i pali con una difesa formata da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Bradaric. Belahyane e Serdar agiranno in mediana con Lazovic, Kastanos e Suslov sulla trequarti con Tengstedt unica punta.

CAGLIARI VERONA, LE QUOTE

Diamo un’occhiata anche alle quote relative alla diretta Cagliari Verona utilizzano le proposte di AdmiralBet. La vittoria dei sardi padroni di casa è data a 2,00 mentre il 2 per i veneti arriva fino a 3,80 con il pareggio X a 3,40.