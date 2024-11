DIRETTA VERONA INTER, TESTA A TESTA

Arrivano i testa a testa della diretta di Verona Inter, ovviamente da un punto di vista storico andando a vedere i precedenti dei due team. Il nostro obiettivo rimane quello di capire chi tra le due compagini ha il favore o meno in questa rivalità. In totale abbiamo 67 precedenti rima della gara che andremo a commentare tra poco, solo una di queste è in Coppa Italia con il risultato che va a favore dei nerazzurri.

Guardando invece la Serie A, abbiamo solo quattro vittorie per i gialloblu tutte ottenute in casa, poi 22 pareggi e 40 vittorie per l’Inter che domina la rivalità contro gli scaligeri. Nell’ultimo match disputato abbiamo avuto un pareggio verso la fine del campionato per 2-2, quindi la vittoria potrebbe non essere così scontata per la formazione ospite. Per capire meglio cosa ci aspetterà, passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Verona Inter per vedere insieme le statistiche della diretta di Verona Inter. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VERONA INTER, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La prima partita di questa giornata di Serie A si giocherà al Bentegodi e sarà la diretta Verona Inter che sarà anche trasmessa in esclusiva da DAZN. Per seguire il match potrete anche utilizzare la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

INZAGHI AL BENTEGODI PER I TRE PUNTI

La tredicesima giornata di Serie A si apre al Bentegodi con la diretta Verona Inter in campo alle 15,00 di sabato 23 novembre. Le due squadre stanno vivendo momenti totalmente opposti ma vogliono i tre punti per migliorare la loro classifica. 14esimo posto ed una sconfitta per 3 a 1 a Firenze per l’Hellas Verona di Paolo Zanetti che sta avendo difficoltà nel trovare la rete ed ha una difesa ancora troppo poco efficace. Punta al primo posto, invece, l’Inter di Inzaghi che dovrà giocare anche pensando alla sfida infrasettimanale che l’attenderà in Champions League.

VERONA INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni di questa partita andando a vedere quali sono le possibili scelte a disposizione dei due allenatori. Zanetti userà una difesa a quattro con Montipò tra i pali sostenuto da Bradaric, Coppola, Magnani e Tchachoua. Serdar e Belahyane saranno i due mediani mentre Harroui giocherà da trequartista. Lazovic e Suslov saranno i due esterni con Tengstedt unica punta chiamato a tanto lavoro difensivo.

Solito 3-5-2 per Simone Inzaghi che rischia di non avere a disposizione Calhanoglu e potrebbe riproporre il trio formato da Zielinski, Barella e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco sugli esterni. La difesa davanti a Sommer sarà la migliore possibile con Acerbi centrale sostenuto da Pavard e Bastoni con Bisseck che cerca minutaggio. Thuram e Lautaro Martinez saranno i due attaccanti con un Taremi che potrebbe creare qualche dubbio fino a poche ore dall’inizio del match.

VERONA INTER, LE QUOTE

Vediamo anche le quote della diretta Verona Inter andando sul sito di AdmiralBet. Una vittoria dei veneti è poco probabili ed è perciò quotata a 7,00 contro l’1,40 per i nerazzurri e il pareggio X a 5,00.