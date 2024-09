DIRETTA CALDIERO TERME PADOVA, INIZI POSITIVI

C’è grande attesa allo stadio Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona per la diretta Caldiero Terme Padova. Le due squadre hanno iniziato la stagione in maniera strepitosa, vincendo tutte le partite disputate. Questa gara si giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 18:00.

I gialloverdi hanno stupito fin da subito con un percorso in Coppa Italia Serie C fin qui perfetto, dalla vittoria ai rigori contro la Virtus Verona in trasferta al 2-0 inflitto al Trento. Come detto anche il debutto in campionato è stato positivo con il 3-2 sul campo dell’Albinoleffe.

Il Padova ha giocato solo una partita in Coppa ovvero quella in casa contro la FeralpiSalò. Vantaggio biancorosso con Russini, rimonta ospite con Voltan su rigore e Gennaro, rete del 2-2 di Capelli e infine Varas al 118esimo che vale il passaggio del turno. In Serie C inizio con vittoria contro il Trento per 3-0.

DOVE VEDERE LA DIRETTA CALDIERO TERME PADOVA, STREAMING VIDEO

Per chi volesse seguire la diretta Caldiero Terme Padova dovrà essere abbonati o a Sky oppure a NOW. Questo perché la Serie C è in esclusiva solo su queste emittenti.

Per quanto concerne la diretta streaming, l’unico modo è scaricare l’applicazione di Sky o NOW in modo da poter assistere all’evento su qualsiasi dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME PADOVA

È il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni Caldiero Terme Padova. I padroni di casa si disporranno con il modulo 3-4-2-1: in porta Giacomel, difesa a tre con Mazzolo, Molnar e Gobetti. Agiranno da esterni Gecchele e Pelamatti con Mondini e Gattoni al centro e il duo Zerbato-Fasan dietro a Cazzadori.

Stesso identico assetto tattico che per i biancorossi. Tra i pali ci sarà Fortin, difeso qualche metro più avanti da Faedo, Delli Carri e Perrotta. A centrocampo Capelli, Crisetig, Bianchi e Villa a chiudere il reparto. In avanti Spagnoli supportato da Varas e Russini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CALDIERO TERME PADOVA

Infine andiamo ad osservare quelle che sono le quote per le scommesse Caldiero Terme Padova. I favoriti sono i biancorossi nonostante il fattore casa a sfavore a 2.05 contro i 3.45 dei gialloverdi e il segno X dato a 3.15.

Per quanto riguarda il discorso delle reti, l’Over 2.5 è quotato è dato a 2.30 rispetto all’1.50 dell’Under. Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.65.