Diretta Camerun Guinea Bissau/ Streaming video DAZN: debutto in Coppa d’Africa 2019

Camerun Guinea Bissau, in diretta dallo stadio Ismailia della omonima città dell’Egitto, si disputa alle ore 19.00 di questa sera, martedì 25 giugno, per la prima giornata del girone F della Coppa d’Africa 2019. Si tratta dunque del debutto in questa edizione per le due Nazionali: Camerun Guinea Bissau vedrà quindi scendere in campo per la prima volta i Leoni Indomabili che sono i detentori della Coppa d’Africa, vinta proprio dal Camerun nella passata edizione. L’attesa dunque è soprattutto per la squadra adesso allenata da Clarence Seedorf, certamente sulla carta favorita rispetto alla Guinea Bissau, formazione certamente non di spicco del panorama africano, la quale invece punta ad un risultato di prestigio, che avrebbe grande valore già di per sé e potrebbe avvicinare lo storico traguardo del passaggio del primo turno in questa edizione della Coppa d’Africa ospitata in Egitto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Camerun Guinea Bissau non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva questa Coppa d’Africa 2019.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN GUINEA BISSAU

Vediamo adesso alcuni accenni sulle probabili formazioni di Camerun Guinea Bissau. Clarence Seedorf dovrebbe adottare come modulo di partenza il 4-2-3-1: tra i punti di forza Onana, il portiere dell’Ajax protagonista di un grande cammino in Champions League, in attacco citiamo invece Choupo-Moting, che dovrebbe partire largo dalla fascia sinistra, mentre è da notare che il difensore granata Nkoulou ha deciso di non partecipare a questa Coppa d’Africa. La Guinea Bissau allenata dal commissario tecnico Baciro Candé di solito propone un modulo 4-2-1-3, molto offensivo dunque almeno sulla carta: vediamo se saprà conservare un assetto d’attacco anche in una partita con posta in palio così delicata contro una big del calcio africano.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Camerun Guinea Bissau, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i Leoni Indomabili. Il segno 1 per la vittoria del Camerun è infatti quotato a 1,60, mentre poi si sale a 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e molto alta è la quota di 6,50 proposta per il segno 2 che indica una vittoria della Guinea Bissau.



