Diretta Campionati Italiani Assoluti atletica 2020/ Streaming video Rai, 30 agosto

Oggi, domenica 30 agosto, si completa la diretta dei Campionati Italiani assoluti 2020 di atletica, perché siamo giunti alla terza e ultima giornata di gare a Padova: nelle prossime ore saranno assegnati tutti i titoli nazionali ancora mancanti, con i vincitori di ogni gara che potranno fregiarsi del ruolo di campioni d’Italia. Anche se onestamente la giornata “grandi firme” è stata quella di ieri, che ci ha regalato le gare dei nomi in questo momento più attesi dell’atletica italiana, saranno tantissime le emozioni anche oggi, aumentate naturalmente dal fatto che non è più tempo di batterie e qualificazioni e praticamente ogni volta che si scenderà in pista oppure in pedana ci sarà in palio un titolo nazionale – ne sarà influenzato anche il programma delle gare, perché non vi sarà la sessione mattutina e si comincerà direttamente al pomeriggio, come vedremo meglio fra pochissimo presentando il calendario completo di uttte le finali attese oggi a Padova per i Campionati Italiani Assoluti 2020 di atletica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di atletica è disponibile su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando: tutti gli appassionati potranno dunque seguire le gare dal Colbachini di Padova accendendo il loro televisore nella fascia oraria che andrà dalle ore 19.20 e fino al termine delle gare. Attenzione però, perché sarà più ampia la diretta streaming video messa a disposizione dalla televisione di stato, sulla piattaforma Rai Play negli orari della trasmissione tv oppure RaiSportWeb fin dalle ore 15.45, dunque per una copertura completa. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020 ATLETICA: IL PROGRAMMA

Ci attendono naturalmente ore ricchissime di gare nella diretta dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di atletica a Padova, anche se come detto ci sarà solo la sessione pomeridiana. Poco male, perché si tratterà davvero di una raffica di finali. Evidenziamo allora il programma orario proprio di queste gare che assegneranno i titoli italiani ancora da stabilire: alle ore 15.45 l’onore dell’apertura spetterà al lancio del giavellotto femminile, mentre alle ore 17.00 ecco il via alla finale del salto con l’asta, sempre femminile. A seguire prenderanno il via le finali di altri due concorsi: il lancio del martello maschile alle ore 17.15 e il salto triplo femminile alle ore 17.30. Alle ore 18.00 comincerà il salto in alto femminile e alle ore 18.30 i 400 ostacoli maschili apriranno il programma delle finali di corsa sulla pista. Alle ore 18.45 ci sarà la stessa gara al femminile, ma anche il via alla finale del getto del peso maschile e quella del lancio del disco femminile. Saremo a quel punto davvero nel vivo della serata, ecco dunque alle ore 19.00 la finale dei 200 metri femminili ed inizierà anche il salto triplo maschile. Alle ore 19.10 sarà la volta della finale dei 200 metri anche per quanto riguarda gli uomini, infine il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2020 di atletica calerà con le due staffette 4×400: alle ore 19.40 quella maschile e alle ore 20.00 per quanto riguarda le donne.

