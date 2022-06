Diretta Campionati italiani assoluti atletica 2022/ Streaming video Rai, 24 giugno

Oggi, venerdì 24 giugno, si apre la diretta dei Campionati Italiani assoluti 2022 di atletica a Rieti, anche se un po’ in tono minore. Infatti saranno in programma “solo” le due gare della 10 km di marcia sia al maschile sia al femminile: una ribalta comunque importante per la disciplina che da sempre porta il maggior numero di soddisfazioni all’atletica leggera italiana, ma purtroppo senza le stelle più attese, anche perché i grandi appuntamenti dell’anno – cioè i Mondiali di Eugene e poi gli Europei di Monaco di Baviera – sono davvero vicini, forse anche troppo per la marcia, che naturalmente richiede maggiori tempi di recupero.

Anche per questo motivo ai Campionati Italiani assoluti 2022 di atletica le due gare di marcia si disputano sulla distanza breve di 10 km, ma ciò non è bastato e allora dobbiamo subito evidenziare che saranno assenti i nostri due meravigliosi campioni olimpici di Tokyo 2020 sulla 20 km di marcia, cioè naturalmente Massimo Stano per la gara maschile ed Antonella Palmisano in campo femminile. La marcia merita comunque sempre il massimo rispetto, andiamo allora ad esaminare meglio cosa ci offrirà oggi la diretta dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica a Rieti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2022 ATLETICA: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica non sarà disponibile oggi in chiaro su Rai Sport + HD, tutti gli appassionati potranno dunque seguire le gare dalle strade di Rieti in diretta streaming video sulla piattaforma Rai Play oppure anche tramite atletica.tv, il punto di riferimento ufficiale della Federazione italiana.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2022 ATLETICA: IL PROGRAMMA

Ci attende quindi una serata all’insegna della marcia sulle strade di Rieti, con lo Stadio Guidobaldi quindi quasi “a riposo” in vista della raffica di gare che saranno in programma invece domani e domenica nella diretta dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica a Rieti. Per quanto riguarda oggi, dobbiamo annotare che alle ore 17.45 sarà in programma la 10 km di marcia femminile, mentre alle ore 18.45 è attesa la partenza della 10 km di marcia maschile.

In assenza delle stelle Massimo Stano ed Antonella Palmisano, sarà comunque molto interessante cercare di scoprire nuovi talenti per alimentare le fortune della marcia, spesso considerata la “cenerentola” dell’atletica, ma alla quale l’Italia deve da sempre moltissimo. Anche nei trionfi di Tokyo, la gloria è andata soprattutto a Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e alla staffetta 4×100, ma due ori su cinque sono arrivati dalla marcia, della quale troppo spesso ci si ricorda solo in occasione dei grandi eventi, magari mugugnando se non porta medaglie. Allora oggi è doveroso dare spazio ai protagonisti della marcia italiana…

