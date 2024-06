Diretta Campionati Italiani Assoluti atletica 2024/ Streaming video Rai, 1^ giornata (oggi sabato 29 giugno)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2024: LA PRIMA GIORNATA

In un momento fantastico per la nostra atletica leggera, ecco oggi sabato 29 giugno e poi anche domani l’appuntamento con due giorni dedicati alla diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024, che in questa edizione si svolgono a La Spezia, in Liguria. Sono da poco terminati i trionfali Europei di Roma e adesso il mirino è naturalmente puntato alle Olimpiadi di Parigi 2024, molti Azzurri hanno un passaggio comunque importante a La Spezia, a caccia del titolo nazionale e magari anche del minimo olimpico per chi ancora insegue la qualificazione per i Giochi.

Bisogna onestamente dire che molti big invece hanno fatto scelte diverse, sacrificando i Campionati Italiani assoluti nell’ultima fase di preparazione per Parigi. Per fare qualche nome, tre assenti di lusso saranno Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu, fra i freschi campioni d’Europa individuali saranno presenti in quattro e oggi sarà il giorno in particolare di Lorenzo Simonelli nei 110 hs e di Nadia Battocletti nei 5000 metri, che potremmo allora scegliere come eventi da copertina per la diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024 da La Spezia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2024: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024 non sarà disponibile per tutto il giorno (scopriremo fra poco che sarà un sabato davvero lungo), ma su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando in chiaro, avremo un collegamento da La Spezia almeno nella fascia oraria che andrà dalle ore 19.00 fino alle 21.30, in base al palinsesto Rai e salvo variazioni. Inoltre segnaliamo la diretta streaming video messa a disposizione come sempre tramite sito e app di Rai Play.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2024: IL PROGRAMMA DI OGGI

Riassumere quello che succederà oggi a La Spezia è difficile, perché saranno ore ricchissime di gare nella diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024. Si comincerà già dalle ore 10.15 con eptathlon e decathlon, che hanno naturalmente bisogno di molti spazi, poi la prima finale sarà alle ore 14.00 quella del lancio del martello maschile, seguita alle ore 15.45 dal lancio del disco femminile. Nel tardo pomeriggio cominceranno le batterie di alcune gare che prevedono più turni, oltre alle finali del lancio del giavellotto e del salto triplo femminili, rispettivamente alle ore 17.30 e 17.40. Altri due concorsi inizieranno alle ore 19.00, quando cominceranno le finali con in palio i titoli italiani del lancio del giavellotto maschile e del salto con l’asta femminile.

A quel punto si entrerà definitivamente nel vivo della diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2024: alle ore 19.45 il salto in alto femminile, alle ore 19.50 il salto triplo maschile, infine dalle ore 20.45 in poi ecco le finali in pista, aperte dai 100 hs ovviamente femminili; alle ore 20.58 la controparte maschile, quindi i 110 hs con Lorenzo Simonelli; alle ore 21.10 i 100 metri femminili seguiti alle ore 21.20 dai 100 metri maschili; altra doppietta sarà quella delle finali dei 5000 metri, con le donne e quindi Nadia Battocletti alle ore 21.35 e poi gli uomini alle ore 22.00, infine le due staffette 4×100 con le donne alle ore 22.25 e gli uomini alle ore 22.40.

