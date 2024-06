Diretta Europei atletica 2024 Roma/ Streaming video Rai 2: programma e finali 2^ giornata (oggi 8 giugno)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: UNA RICCA SECONDA GIORNATA!

Entra sempre più nel vivo la diretta degli Europei atletica 2024 Roma: oggi sabato 8 giugno ci attende la seconda giornata dell’evento continentale di atletica leggera che torna a Roma a ben mezzo secolo di distanza, sarà un sabato di lusso con ben nove titoli in palio. Tra questi spiccherà inevitabilmente la finale dei 100 metri maschili, sia perché è la gara regina di ogni manifestazione, sia perché il campione europeo in carica della distanza è Marcell Jacobs, ma attenzione anche come minimo ad altri tre nomi intriganti fra gli azzurri, cioè Leonardo Fabbri nel getto del peso, Mattia Furlani nel salto in lungo e Lorenzo Simonelli nei 110 hs.

Questo per sintetizzare in breve quello che ci attenderà in un sabato sicuramente emozionante, sebbene per giudicare la diretta degli Europei atletica 2024 Roma bisogna naturalmente tenere conto del fatto che si tratterà di un evento di “passaggio” verso le Olimpiadi di Parigi 2024, come sempre succede per le edizioni degli Europei di atletica che si disputano negli anni olimpici. È comunque un grande spettacolo, che esalta la crescita di un movimento rinato rispetto alle difficoltà di un passato anche recente, con la perla dei cinque ori di Tokyo ma soprattutto una crescita generale davvero eccellente, che potremo mettere alla prova anche oggi seguendo la diretta degli Europei atletica 2024 Roma anche per questa seconda giornata.

EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Doppia copertura per quanto riguarda la diretta tv degli Europei atletica 2024 Roma, a cominciare dalla Rai che naturalmente ha il vantaggio di trasmettere in chiaro: i canali di riferimento saranno Rai Due e Rai Sport, che nel corso della giornata si alterneranno, con la parte principale della sessione serale e quindi delle finali che saranno appunto su Rai Due. Di conseguenza la diretta streaming video degli Europei atletica 2024 Roma sarà garantita a tutti tramite sito e app di Rai Play; per gli abbonati alla televisione satellitare ecco però pure la copertura sui canali di Sky Sport e l’applicazione Sky Go oppure la piattaforma Now Tv per seguire in streaming.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEGLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: ECCO IL PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO

Abbiamo già brevemente accennato a quello che ci attenderà nelle prossime ore grazie alla diretta degli Europei atletica 2024 Roma, allora adesso è il momento di presentare il programma della seconda giornata. Si comincerà alle ore 10.05, ma la sessione mattutina sarà caratterizzata solamente da qualificazioni o batterie, con l’eccezione del salto in lungo dell’eptathlon, la gara multipla femminile che ci sta facendo compagnia fin da ieri. La sessione finale sarà decisamente più significativa, a cominciare dalla 20 km di marcia maschile, con partenza alle ore 18.00 per assegnare il primo titolo di oggi, con tre azzurri in gara pur in assenza dell’infortunato Massimo Stano.

Alle ore 20.06 via alla finale del salto in lungo maschile e da lì in poi sarà davvero una raffica di emozioni allo stadio Olimpico per la sessione serale della diretta degli Europei atletica 2024 Roma, con la finale del getto del peso maschile dalle ore 21.02 e poi anche il lancio del disco femminile prima di cedere la parola alle finali su pista, cioè innanzitutto gli 800 come ultimo atto del già citato eptathlon, poi i 100 ostacoli femminili, i 110 ostacoli ovviamente al maschile, poi decisamente più lunga sarà la fatica dei protagonisti della finale dei 5000 metri maschili e infine alle ore 22.53 l’essenza della velocità pura, cioè naturalmente la finale dei 100 metri maschili.

