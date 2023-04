DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023/ Video streaming Rai: focus su Martinenghi

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023: FOCUS SU MARTINENGHI

In vista della diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023, abbiamo naturalmente già evidenziato che Nicolò Martinenghi sarà uno dei nomi di maggiore spicco per la seconda giornata di gare da Riccione, perché naturalmente il nuotatore varesino sarà il favorito d’obbligo nei 100 rana maschili di cui è campione del Mondo e d’Europa in carica grazie ai trionfi del leggendario 2022, anno nel quale Martinenghi si è esaltato sia nella rassegna iridata di Budapest sia in quella continentale a Roma.

Il 2023 dovrà essere l’anno della conferma a livello iridato, perché a luglio ci saranno i Mondiali a Fukuoka, in Giappone, naturalmente sulla strada dell’obiettivo più grande che saranno le Olimpiadi di Parigi 2024, nelle quali Martinenghi proverà a fare ancora meglio del bronzo ottenuto ai Giochi di Tokyo. La rana del varesino è poi un tassello fondamentale anche per la staffetta 4×100 mista con cui Martinenghi ha ottenuto gli stessi risultati colti pure a livello individuale, cioè il bronzo olimpico seguito dalla leggendaria doppietta Mondiali-Europei d’oro nel 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2023 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

OGGI TOCCA A MARTINENGHI E CECCON!

Prosegue naturalmente anche oggi, venerdì 14 aprile, la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 da Riccione, un grande appuntamento che sarà imperdibile per più di un motivo. La nostra Nazionale di nuoto ha tanti campioni che meritano di essere seguiti anche nella competizione “di casa” dopo i risultati leggendari ottenuti in un 2022 che per lo sport italiano resterà per sempre proprio come “l’anno del nuoto”; adesso però si deve pensare al futuro e allora ricordiamo che gli Assoluti saranno il primo grande appuntamento di un 2023 che culminerà di nuovo con i Mondiali, in programma stavolta a luglio nella città giapponese di Fukuoka.

Il nuoto italiano gode di ottima salute e quindi anche nelle gare nazionali ci attendiamo grande spettacolo con i nostri grandi campioni, tra i quali oggi potremmo mettere in copertina o Nicolò Martinenghi, considerando che tra le finali di oggi ci saranno anche i 100 rana maschili di cui il lombardo è campione mondiale ed europeo in carica, oppure Thomas Ceccon grazie ai 100 dorso, di cui il veneto oltre alla doppietta euro-mondiale ha piazzato pure la chicca del record del Mondo a Budapest 2022. Andiamo allora a scoprire più nel dettaglio che cosa ci riserverà oggi la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 in questo giorno 2 nella piscina di Riccione.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2023 per la seconda giornata da Riccione, focalizzandoci naturalmente sul pomeriggio, quando saranno in palio gli otto titoli da assegnare nella sessione odierna. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 18.30 e per circa due ore, che saranno caratterizzate da gare in rapida successione, interrotte solamente dalle relative premiazioni. Il primo titolo in palio sarà quello dei 50 dorso femminili, seguiti dai 50 farfalla però al maschile.

Sarà in seguito la volta dei 100 farfalla femminili, dei 100 dorso maschili con Ceccon evidentemente mattatore, dei 200 rana femminili e dell’altra gara già ampiamente citata, cioè naturalmente i 100 rana maschili di Martinenghi. Infine, spazio anche ai 200 sl femminili e in chiusura alla staffetta 4×200 sl maschile, ultima gara di giornata a Riccione per i Campionati Italiani di nuoto 2022.

