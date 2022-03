Diretta Campobasso Acr Messina/ Streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO ACR MESSINA: PUNTI PESANTI

Campobasso Acr Messina, in diretta domenica 13 marzo alle ore 17:30 dallo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, è valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. L’ultima gara disputata dai molisani risale allo scorso 22 febbraio, in occasione della sconfitta contro il Monterosi. La squadra di Mirko Cudini, non ha poi giocato le due gare successive, le quali sono state rinviate a causa della neve. Il Campobasso occupa la quindicesima posizione in classifica con 33 punti, uno in più rispetto alla zona playout.

Il Messina arriva alla gara di Campobasso, dopo la sconfitta casalinga subita contro la Juve Stabia, gara terminata con il punteggio di 0-1. Quest’ultimo risultato ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive della squadra di Ezio Raciti, con cui è riuscita a risalire la classifica fino al sedicesimo posto, e può ancora sperare nella salvezza diretta. Nella gara di andata disputata lo scorso ottobre, il Messina si è imposto 2-0 sul Campobasso.

CAMPOBASSO ACR MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Campobasso Acr Messina di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAMPOBASSO ACR MESSINA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Campobasso Acr Messina, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico dei molisani, Mirko Cudini, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione del Campobasso per la sfida con il Messina:Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace; Bontà, Persia Candellori; Liguori, Rossetti, Merkaj.

Ezio Raciti, tecnico del Messina, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare dei siciliani, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Campobasso:Lewandowski; Trasciani, Celic, Camilleri, Morelli; Damian, Fofana; Statella, Marginean, Goncalves; Busatto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partitaCampobasso Acr Messina di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita equilibrata, con la vittoria del Campobasso, abbinata al segno 1, quotata 2.35. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.25. Il successo esterno del Messina, con segno 2, ha una quota di 2.90.

