DIRETTA CAMPOBASSO TORRES: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Campobasso Torres, gara valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Molisani e sardi non si sono mai scontrati in gare ufficiali.

L’undici di casa, infatti, dopo aver vinto il girone F di Serie D è stato promosso in Serie C dopo tantissimi anni di assenza dal calcio professionistico. I rossoblù ospiti, invece, dopo una lunga permanenza in Serie D sono risaliti solo da due stagioni sportive. Sfida inedita, quindi, oggi allo stadio “Antonio Molinari” di Campobasso. (Giulio Halasz)

DIRETTA CAMPOBASSO TORRES, STREAMING, VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Campobasso Torres sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV che farà vedere le immagini della partita. Per chi vorrà, inoltre, IlSussidiario.net mette a disposizione una diretta testuale del match dove verranno raccontate le azioni salienti e le emozioni di questa partita.

IN CAMPO DOPO IL RINVIO

Due momenti diversi ma partita che potrà dire molto sul campionato quella della diretta Campobasso Torres valida per la quarta giornata del Girone B di Serie C. Alle 20,45 di sabato 14 settembre andrà in scena quella che è una partita tra due squadre che non sono partite nel migliore dei modi e cercano punti per accorciare la classifica.

Il Campobasso è reduce da una sconfitta per 2 a 0 in casa della Pianese dove nulla è andato per il verso giusto e ha complicato anche una classifica che ora li vede fermi a tre punti in tre partite. Per risalire all’ultima partita della Torres, invece, bisogna tornare alla seconda giornata dove è arrivato il pareggio per 2 a 2 contro il Pescara questo perché è stata rinviata la partita della terza giornata contro il Milan Futuro per maltempo.

CAMPOBASSO TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche le probabili formazioni in vista della diretta Campobasso Torres valida per la quarta giornata di Serie C. Piero Braglia è reduce dalla sconfitta contro la Pianese e potrebbe cambiare qualcosa nel suo undici iniziale. Il 3-4-3 è la base sulla quale costruire la formazione titolare che vedrà in Haveri e Pierno i due giocatori chiave sulle fasce. Spalluto potrebbe trovare spazio nel tridente mentre Baldassin è in ballottaggio con Prezioso per la maglia da titolare.

Tante conferme per Greco che si presenterà a Campobasso con la squadra riposata dopo il rinvio del match contro il Milan Futuro. Scotto farà coppia con Fischnaller in attacco con Varela Djamanca a supporto sulla trequarti. Masala cerca spazio a centrocampo dove sia Mastinu che Brentan dovrebbero partire dal primo minuto.

CAMPOBASSO TORRES, LE QUOTE

Andiamo a leggere, a margine della diretta Campobasso Torres, anche le quote che sono state previste dall’agenzia Betsson su questa partita: scopriamo che la squadra favorita, sia pure di poco, è la Torres la cui vittoria, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 1 per il successo del Campobasso ha un valore che ammonta a 2,77 volte l’importo investito e infine il segno X, sul quale ovviamente puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote un valore corrispondente a 3,30 volte la giocata.