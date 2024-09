LA PIANESE A CACCIA DEI PRIMI TRE PUNTI

La domenica della terza giornata di Serie C si apre con la diretta Pianese Campobasso a partire dalle 16,15 per una gara valida per il Girone B. I padroni di casa sono a secco di vittorie e cercano il primo successo davanti al loro pubblico mentre gli ospiti vogliono vincere per andare in alta classifica.

La Pianese ha perso per 1 a 0 l’ultima partita in trasferta contro l’Ascoli dopo aver pareggiato per 3 a 3 la prima partita contro il Perugia facendosi rimontare un 3 a 0. Vittoria nella seconda giornata, invece, per il Campobasso che ha battuto il Legnago Salus per 2 a 0 dopo aver perso la prima giornata contro l’Arezzo.

DIRETTA PIANESE CAMPOBASSO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Pianese Campobasso sarà necessario essere abbonati a Sky che trasmetterà anche lo streaming di questa partita tramite NOW TV. In alternativa, potrete seguire con noi la partita attraverso una diretta testuale con aggiornamenti costanti sulle azioni principali.

PIANESE CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Pianese Campobasso passa anche per le probabili formazioni della partita che saranno fondamentali per l’andamento del match. I padroni di casa si schierano con un 3-4-3 molto offensivo proposto da Prosperi che si affida a Mignani e Mastropietro in fase offensiva che comporranno un tridente con Falleni o Capanni.

Si propone a specchio anche Piero Braglia che propone Spalluto, Forte e Di Nardo in attacco come tridente. In grande forma anche Kevin Haveri che ha segnato nell’ultima partita e vuole ripetersi sulla fascia insieme a Pierno che sarà la chiave di questo match.

PIANESE CAMPOBASSO, LE QUOTE

Parte con il favore del pronostico la squadra di casa che, secondo Snai, ha una quota per l’eventuale vittoria fissata a 2,35. Una vittoria per gli ospiti nella diretta Pianese Campobasso, invece, è quotata a 2,80 contro il pareggio X che arriva fino a 3,10.