DIRETTA CANADIAN OPEN 2022/ Wta Toronto-Atp Montreal video streaming tv: gli azzurri

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: I DUE AZZURRI

Mentre aspettiamo di dare il via alla diretta del Canadian Open 2022, ricordiamo che per Jannik Sinner questa è la seconda partecipazione di sempre: nel 2020 il Canadian Open fu cancellato per Covid, prima naturalmente l’altoatesino era ancora troppo giovane, l’anno scorso fece il suo debutto (gli uomini erano a Toronto) ma fu eliminato immediatamente. Un bye fece saltare a Jannik Sinner il primo turno, ma al secondo l’altoatesino fu eliminato dall’australiano James Duckworth con un netto 6-3, 6-4, quindi ieri contro Mannarino è arrivata la prima vittoria della sua carriera in Canada. Storia ben diversa per Camila Giorgi grazie alla vittoria di un anno fa a Montreal.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022/ Wta Toronto-Atp Montreal video: Kyrgios schianta Medvedev

L’azzurra eliminò al primo turno in due set la belga Elise Mertens (sconfitta anche ieri), per poi ripetersi al secondo turno contro l’argentina Nadia Podoroska. Nel terzo turno ecco il bel successo contro la ceca Petra Kvitova e ai quarti di finale l’affermazione contro la statunitense Coco Gauff, senza mai perdere un set. Solamente in semifinale fu necessario ricorrere al terzo set per piegare l’altra statunitense Jessica Pegula (avversaria di oggi), mentre in finale ecco per Camila Giorgi il trionfo per 6-3, 7-5 contro la ceca Karolina Pliskova. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Canadian Open 2022/ Atp Montreal-Wta Toronto video streaming: avanti Giorgi!

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup. Per quanto riguarda la diretta tv del Canadian Open 2022 maschile, dunque l’ATP Montreal 2022, l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per tutti i Masters 1000 dell’anno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky, con il proprio servizio di streaming video.

Serena Williams si ritira/ “Mi concentro su essere mamma”. Addio dopo Us Open?

OGGI IN CAMPO GIORGI E SINNER!

Oggi giovedì 11 agosto entra sempre più nel vivo la diretta del Canadian Open 2022, siamo ormai al terzo turno del torneo Atp Montreal in campo maschile e Wta Toronto per quanto riguarda le donne e sono ancora in corso sia Jannik Sinner sia Camila Giorgi, dunque si annuncia una serata interessante per i nostri colori. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un torneo Atp Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Wta 1000 in campo femminile, di conseguenza il Canadian Open è uno degli appuntamenti più significativi dell’anno e con la ben nota particolarità di essere diviso in due città differenti, quest’anno appunto Montreal per il circuito maschile Atp e Toronto per la prova femminile Wta. Le due metropoli si alternano ogni anno nelle due competizioni, per onorare il bilinguismo del Canada.

Il Canadian Open 2022 riporta il tennis sotto i riflettori dopo la finale di Wimbledon: si apre infatti come da tradizione proprio dal Canada la stagione estiva sul cemento nordamericano che proporrà poi settimana prossima l’altro Masters 1000 di Cincinnati e successivamente culminerà con gli Us Open. La diretta Canadian Open 2022 Atp Montreal e Wta Toronto prenderà anche oggi il via alle ore 17.00 italiane del pomeriggio e continuerà fino a notte fonda: orari non ideali (in ottica italiana soprattutto per quanto riguarda Sinner), ma il fuso orario è inevitabile.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: IL CONTESTO

Anche oggi vivremo quindi grande tennis con la diretta del Canadian Open 2022 tra Montreal e Toronto, che come abbiamo accennato apre la classica stagione sul cemento nordamericano. In ottica italiana, dobbiamo ricordare che pure oggi vedremo in campo nel Canadian Open 2022 sia Jannik Sinner sia Camila Giorgi. Al torneo Atp Montreal 2022 il tennista altoatesino sfiderà nel cuore della notte italiana lo spagnolo Pablo Carreno Busta, già giustiziere di Matteo Berrettini, dopo un bye al primo turno e la vittoria contro il veterano francese Adrian Mannarino nella prima partita giocata da Jannik Sinner al Canadian Open 2022.

Ricordiamo ancora una volta con enorme piacere il trionfo di Camila Giorgi un anno fa, quando erano le donne a giocare a Montreal e nella metropoli del Quebec la tennista nativa di Macerata conquistava la soddisfazione più grande della sua carriera. Il Canada ispira Camila Giorgi: al torneo Wta Toronto 2022 l’avventura di Camila Giorgi nel Canadian Open 2022 è iniziata con la vittoria contro la britannica Emma Raducanu, ieri nel secondo turno ha fatto il bis contro Elise Mertens e oggi, nella prima parte del programma e quindi orari buoni anche per noi, affronterà la statunitense Jessica Pegula.











© RIPRODUZIONE RISERVATA