DIRETTA CANADIAN OPEN 2023/ Video streaming tv: le speranze di Sonego e Giorgi (oggi martedì 8 agosto)

Ne abbiamo già accennato ma, mentre aspettiamo di dare il via alla diretta del Canadian Open 2023, dobbiamo dire qualcosa in più su Lorenzo Sonego e Camila Giorgi nel torneo canadese di tennis. Per Sonego a dire il vero non c’è molto da dire, la sua unica presenza al Canadian Open risale al 2021 e il tennista piemontese fu eliminato già al primo turno, per cui oggi cercherà la prima vittoria della sua carriera in Canada. Storia ben diversa per Camila Giorgi grazie alla vittoria di due anni fa a Montreal.

L’azzurra eliminò al primo turno in due set la belga Elise Mertens, per poi ripetersi al secondo turno contro l’argentina Nadia Podoroska. Nel terzo turno ecco il bel successo contro la ceca Petra Kvitova e ai quarti di finale l’affermazione contro la statunitense Coco Gauff, senza mai perdere un set. Solamente in semifinale fu necessario ricorrere al terzo set per piegare l’altra statunitense Jessica Pegula, mentre in finale ecco per Camila Giorgi il trionfo per 6-3, 7-5 contro la ceca Karolina Pliskova. L’anno scorso a Toronto invece si fermò al terzo turno, stavolta cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PROGRAMMA DI OGGI AL CANADIAN OPEN 2023: DIRETTA TENNIS

Oggi martedì 8 agosto prosegue naturalmente la diretta del Canadian Open 2023: l’appuntamento fa parte della categoria ATP Masters 1000 in campo maschile e WTA 1000 per quanto riguarda le donne, in ogni caso parliamo della categoria che per importanza è inferiore solamente agli Slam. In effetti, il Canadian Open inaugura quella che possiamo definire la grande estate nord americana, che si gioca sul cemento e culminerà nell’ultimo Slam (ovviamente gli Us Open) passando anche dall’altro Masters 1000 a Cincinnati, già la settimana prossima. Cambia anche la superficie di gioco rispetto all’erba di Wimbledon e magari a qualche torneo sulla terra rossa in Europa nelle scorse settimane, temi stuzzicanti per la diretta del Canadian Open 2023.

Giocano sia gli uomini sia le donne, ma in due posti diversi come è tradizione, alternandosi fra loro: il torneo maschile quest’anno è a Toronto, mentre la Wta è di stanza a Montréal, in onore alle due anime linguistiche del Canada e alle loro metropoli di maggior importanza. Ufficialmente è diverso anche il nome del torneo, o meglio cambia la lingua: Rogers Cup in Ontario, Coupe Rogers in Québec. Ora però bisogna affrontare gli argomenti principali che sono legati alla diretta del Canadian Open 2023, che dopo il debutto di ieri sta entrando sempre più nel vivo.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Canadian Open 2023 viene affidata a due diverse emittenti: come sempre, quando si tratta di un torneo Masters 1000, l’appuntamento si sdoppia. I match maschili vengono trasmessi sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (201) come “supporto”, mentre le partite femminili sono sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi sarà possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Canadian Open 2023 si aprirà anche oggi alle ore 17.00 di casa nostra, dovendo tenere conto del fuso orario, per cui si parte nel nostro tardo pomeriggio e molti dei match cui assisteremo saranno di notte. Sicuramente in copertina possiamo mettere Lorenzo Sonego: il piemontese sul cemento fatica certamente di più rispetto alla terra rossa, quindi bisognerà stare molto attenti alle insidie dell’incontro di oggi, a maggior ragione perché Sonego dovrà affrontare Andy Murray, che ovviamente non è più quello di qualche anno fa, ma resta comunque un giocatore di classe sconfinata.

Possiamo evidenziare un big-match anche in campo femminile, sempre restando in ottica italiana, perché la nostra Camila Giorgi dovrà affrontare l’idolo di casa Bianca Andreescu, magari ricordando che il Canadian Open le ha dato la gioia più grande della sua carriera proprio nell’ultima occasione in cui si giocò a Montreal, perché due anni fa Giorgi ottenne il successo più prestigioso della carriera battendo in finale Karolina Pliskova. Ad ogni buon conto nella diretta del Canadian Open 2023 le emozioni non mancheranno oggi, speriamo che gli italiani facciano strada nel tabellone del torneo Masters 1000 e WTA 1000.











