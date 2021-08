Diretta Pliskova Giorgi/ Streaming video tv: è finale per il WTA Montreal 2021!

DIRETTA PLISKOVA GIORGI: FINALE WTA MONTREAL 2021 BOLLENTE!

Pliskova Giorgi, in diretta dal cemento canadese, è la sfida di tennis in programma oggi, domenica 15 agosto 2021, con inizio fissato per le ore 19.30 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 13.30 locali). Siamo alla finale del torneo 1000 del Wta di Montreal e per The National bank open 2021 (la vecchia “Rogers Cup”) ecco che i riflettori saranno tutti fissati sulla nostra Camila Giorgi. L’azzurra, autrice già di una prima parte del cammino splendido, ci ha sorpasso ancora di più in questo ultimi giorni, superando rivali sulla carta superiori e strappando solo nella notte di ieri, il pass che le vale la prima finale di categoria 1000 per il WTA della sua carriera. Davvero un traguardo straordinario per la tennista di Macerata, che ora potrebbe regalarci una bella sorpresa per Ferragosto. La finale contro Karolina Pliskova di questa sera per il WTA Montreal 2021 si annuncia più che complicata, ma chissà che il cemento canadese possa arrivarci un bel regalo.

DIRETTA PLISKOVA GIORGI: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING VIDEO LA FINALE WTA MONTREAL 2021

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Pliskova Giorgi, finale del torneo Wta Montreal 2021, sarà visibile in chiaro per tutti sul canale Supertennis, che è disponibile al numero 64 del telecomando oltre che al 224 della piattaforma di Sky. La diretta streaming video dell’incontro pure sarà offerta sul sito ufficiale di Supertennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI GIORGI PEGULA

DIRETTA PLISKOVA GIORGI: RISULTATI E CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Pliskova e Giorgi, finale del WTA Montreal 2021, pure ci pare doveroso andare a ricordare il cammino delle due protagoniste sul cemento canadese di questa sera. Cominciamo allora subito dalla nostra beniamina, che dopo l’avventura a cinque cerchi in Giappone, subito si è rifatta al Canadian Open. Fin dal primo turno l’azzurra ha ben convinto in campo come nei risultati: ottimo il suo debutto contro la belga Mertens come pure contro la Podoroska nella sfida successiva. Agli ottavi però la sfida si fa sempre più complicata: pure Giorgi agilmente supera la favorita Kvitova per 6-4, 6-4 e pure ha la meglio su Cori Gauff (6-4, 7-6) e solo ieri, in una strepitosa semifinale, ha battuto per 6-3, 3-6, 6-1 la statunitense Pegula (concedendo alla rivale anche il primo set del torneo). Pure Karolina Pliskova, numero 6 al mondo, ha dimostrato un ottimo stato di forma, dopo i giochi nipponici (dove pure ha incontrato la stessa Giorgi). Dopo il brivido al primo turno contro Vekic (a cui ha concesso il primo parziale), la tennista ceca ha subito divorato rivali come Anisimova, Sorribes Tormo e Sabalenka: e ora è pronta a salire nuovamente sul primo gradino del podio, qui per la prima volta nella sua carriera. Chissà però che accadrà in questa bollente finale del WTA Montreal 2021.

